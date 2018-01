Seitsemän turkulaisravintolaa pääsi Suomen 50 parasta ravintolaa -listalle

Vast: Kuka maksoi kenelle?

Siis valinnan suorittaa alan ammattilaiset ja järjestäjänä ala itse, eli vähän kuin oscaritkin, jossa ala valitsee itse parhaansa ja kaikki ovat onnesta lääpällään. Se, kuka maksoi ja kenelle on lopunviimein aika irrelevanttia. Koska helsingissä on alan väkeä eniten, niin helsinki tulee nämä aina voittamaan.



Kyllä listan ravintoloista ne, missä itse olen käynyt, ovat laadukkaita paikkoja, mutta toisaalta omatkin suosikit ovat listan ulkopuolisia, varmaan juuri siksi, että näissä "paras ravintola" äänestyksissä yleensä fine dining on se joka jyrää, eikä esmes hinta/laatu -suhteella ole pätkääkään merkitystä. Aika kuvaavaa on esmes kakolanruusun pääsy noin korkealle, kun mesta ei ole vuottakaan ollut pystyssä, enkä ole koko paikasta kuullut sanallakaan aiemmin. Sitten kun luin että kaskiksen porukkaa taustalla, niin en enää ollutkaan yllättynyt.

