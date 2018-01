Pitkä menu kohtuuhintaan Aninkaistenmäellä

Heli Nieminen

Aninkaistenmäellä tarjoillaan poikkeuksellisen upeita ja mielenkiintoisia annoksia, kun tänä keväänä kokeiksi valmistuvat opiskelijat avaavat tammikuun lopussa pop up -ravintola Nilan.

Vajaaksi viikoksi ravintola Aninkaisiin avautuvassa pop up -ravintola Nilassa on tarjolla seitsemän ruokalajin menu noin 35 euron hintaan. Menu toteutetaan myös vegaanisena.

– Vegaaniruoka on pinnalla, joten halusimme tarjota myös vegaanivaihtoehdon. Olin itse työharjoittelussa ravintola Kuoressa, ja sain sieltä paljon hyviä vinkkejä ja ideoita, kertoo Anton Viitasaari.

Jori Liimatainen Annokset ovat viimeistä piirtoa myöten tyyliteltyjä.

Tarkkaa menua ei haluta etukäteen paljastaa, vaan se on ruokailijoille yllätys. Sen verran kuitenkin selviää, että eräästäkin alkuruuasta löytyy muun muassa riimiporoa, tattivaahtoa, purjotuhkaa ja savustettua punajuurta.

Annosten takana on yhteensä 25 opiskelijaa, jotka ovat suunnitelleet kokonaisuuden yhteistyönä ja vastaavat sen toteuttamisesta.

– Meillä on todella hyvä porukka, ja olemme tehneet hirmuisesti töitä sen eteen että saamme tämän onnistumaan, kertovat Pauliina Toivonen ja Valtteri Hinnerichsen.

Yhteistyötä on tehty myös Peltolan koulutalon kanssa, ja siellä valmistettiin pop up -ravintolassa käytössä olevat puulaudat ja -lautaset.

Jori Liimatainen Valtteri Hinnerichsen kokoamassa poroa ja punajuurta yhdistelevää alkuruokaa.

Turun ammatti-instituutin kokki- ja tarjoilijaopiskelijoiden alkuvuoteen sijoittuva pop up -ravintola toteutetaan tänä vuonna nyt jo viidettä kertaa.

Tarjoilijoina toimivat tällä kertaa toisen vuoden tarjoilijaopiskelijat.

Nilan lisäksi luvassa on myös toinen pop up -ravintola, nimeltään Huurre. Sen ideana on tarjota ”liikemieslounas” eli alku-, pää- ja jälkiruuan sisältävä kokonaisuus, jonka tuotteet vaihtuvat päivittäin.

Huurre toimii normaalin lounasajan jälkeen, eli ruuista pääsee nauttimaan myös työpäivän jälkeen.

Jori Liimatainen Menuun sovitetuissa juomissa maistuvat muun muassa lakka ja pihlajanmarja.

Pop up -ravintola Huurre ma–pe 22.–26.1. klo 11–18, avoinna klo 14–17.30. Varaukset: huurrerestaurant@gmail.com

Pop up -ravintola Nila on avoinna ke–la 31.1.–3.2. Arkisin kattaukset klo 16 ja 19, lauantaina klo 13, 16 ja 19. Varaukset: ravintolanila@gmail.com tai p. 045-8763334 (arkisin klo 10–18).

Molempien pop up -ravintoloiden paikkana ravintola Aninkainen, Aninkaisten koulutalo, Aninkaistenkatu 7, portaat ylös.