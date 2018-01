Matkailun Oskarilla palkitun elokuvakomissaari Teija Ranisen unelma: Seuraava Bond kuvataan saaristossa

Heli Nieminen

Matkailun Oskari -palkinto myönnettiin tänä vuonna elokuvakaupungin kehittäjälle elokuvakomissaari Teija Raniselle. Hän povaa, että Turun alueella kuvataan tänä vuonna useita kansainvälisiä elokuvia.

Raninen ei mieti sekuntiakaan, kun häneltä kysyy, minkä elokuvan kuvaaminen Turun seudulla olisi hänen unelmansa.

– Haluaisin, että seuraavaa James Bond -elokuvaa kuvattaisiin saaristossa. Siihen tähdätään!

Turku Science Parkin yhteydessä toimivan Länsi-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaarina toimiva Raninen on tehnyt vuosia hartiavoimin töitä sen eteen, että Turun alueelle saataisiin kansallisia ja kansainvälisiä elokuvatuotantoja. Työ on ollut tuloksellista, ja siitä Raninen palkittiin perjantaina Visit Turun myöntämällä Matkailun Oskari -palkinnolla. Jaettu palkinto on järjestyksessään 21.

– Elokuvakaupunki Turun nousu alkoi vuonna 2010 kuudella Vares-elokuvalla. Ranisen aikana Turussa on kuvattu yhteensä 46 elokuvaa ja televisiosarjaa, joiden alueelle jättämä taloudellinen hyöty on ollut kymmenen miljoonaa euroa, sanoo Visit Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén.

– Kun Turun alueella kuvataan elokuvia, taloudellinen hyöty tulee muustakin kuin itse tuotannosta, muun muassa lisensoinnista, elokuvamatkailusta ja muista palveluista. Tätä puolta on tarkoitus jatkossa voimakkaasti kehittää, kertoo Raninen.

Turku Science Park laajentaakin jatkossa toimintaansa matkailuelinkeinoon ja keskittyy nimenomaan yrityksiin.

Turun alueesta – ja koko Suomesta – on tullut aivan uudella tavalla kiinnostava kohde kansainvälisille tuotannoille. Vuoden 2017 alusta otettiin nimittäin käyttöön av-alan tuotantokannustinjärjestelmä, joka hyvittää tuotantoyhtiöille 25 prosenttia tuotannossa Suomessa syntyneistä kustannuksista.

Raninen on ollut voimakkaasti mukana edistämässä kannustinjärjestelmän syntyä ja on myös johtanut sen kansainvälistä markkinointia.

– Teimme järjestelmän saamisen eteen töitä seitsemän vuotta, ja olin ainut Helsingin ulkopuolella oleva jäsen koko työryhmässä, hän kertoo.

Ensimmäisenä vuoteenaan eli vuonna 2017 järjestelmään varattu 10 miljoonaa euroa meni lähes kokonaan kotimaisille tuotannoille, jotka olivat osanneet odottaa tukea. Tänä vuonna tuotantokannustinta osaavat käyttää myös kansainväliset tuotannot – kiitos Länsi-Suomen elokuvakomission tekemän pr-työn.

– Kävimme viime vuoden aikana yhteensä 24 tapahtumassa eri puolilla maailmaa puhumassa asiasta, muun muassa Cannesissa, Berliinissä ja Torontossa. Elokuva-alalla kaikki perustuu kontakteihin ja siihen, että asiasta puhutaan kasvokkain. Digitaalinen markkinointi ei tuota tulosta.

Raninen kertoo, että parhaillaan neuvotellaan useampaa kansainvälistä tuotantoa Turkuun, ja ensimmäisestä kerrotaan lisää jo hyvin pian.

– Puhelimet soivat nyt kuumana pitkin aluetta, kun parhaillaan kootaan työryhmiä projektia varten.

Turussa on käynyt ja tulee käymään myös lukuisia kuvausryhmiä esimerkiksi Aasiasta ja Yhdysvalloista katsomassa kuvauspaikkoja, joten Raninen uskoo, että Turun alueella päästään kuvaamaan vuoden kuluessa useita kansainvälisiä elokuvia.

Tärkeä osa Ranisen luomaa toimintatapaa on Turun seudulla koottu laaja-alainen yhteistyöyritysten verkosto, jonka kautta paikalliset yritykset ja av-alan ammattilaiset pääsevät hyödyntämään osaamistaan.

Esimerkkinä tästä on Suomen suurimpiin tuotantoihin lukeutuva, vuonna 2014 kuvattu Mika Kaurismäen Tyttökuningas, jonka lähes koko puvustus valmistettiin turkulaisin voimin. Tyttökuningas-elokuvan puvustuksen tekeminen toi Turkuun myös pysyväksi toiminnaksi elokuvapuvustukseen erikoistuneen Puvustamon.

Esimerkkejä yhteistyöstä ovat myös Turun linnassa nähty Tyttökuningas-elokuvan näyttely sekä kaksi Tom of Finland -elokuvanäyttelyä Logomossa.