Turussa kamerat välähtivät kolmessa päivässä 548 kertaa – eniten ylinopeutta ajettiin Satakunnantiellä

Poliisi kertoo, että sen automaattisessa nopeusvalvonnassa Turussa on paljastunut kolmen vuorokauden aikana 548 ylinopeutta ajanutta. Näistä yli puolet oli sellaisia, joista ajoneuvon omistajalle lähtee kirjallinen huomautus. Muille on luvassa sakko. Poliisi kuitenkin muistuttaa, että vaikka määrä on numerona melko suuri, ei se liikennemäärään suhteutettuna ole hälyttävän suuri.

Mittauspisteiden ohi ajoi kolmen vuorokauden aikana yli 84 000 ajoneuvoa. Eniten ylinopeuksia havaittiin Satakunnantien valvontapisteessä, jossa kamera on kuvannut 278 ajoneuvoa. Halistentiellä ylinopeuksien määrä oli 119. Muissa mittauspisteissä lukemat ovat vähäisempiä.