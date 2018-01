Lilli Jokela

Laitila on yksi Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen merkittävistä hyötyjistä. Kaupunki on tehnyt rohkeita päätöksiä vetovoimansa lisäämiseksi laskemalla muun muassa tuloveroprosenttia. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen kuvattiin rakenteilla olevan Apilaniityn päiväkodilla, joka on yksi kaupungin isoimmista investoinneista kuluvana vuonna.