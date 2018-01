Jänis jäi jumiin Samppalinnan maauimalan altaaseen

Samppalinnan maauimalan altaasta löytyi jänis perjantaina aamupäivällä. Eläin ei päässyt tyhjästä altaasta omatoimisesti pois, joten pelastusapuun tarvittiin yksi pelastuslaitoksen yksikkö.

Palomiesten täytyi laskeutua altaan pohjalle, jotta jänis saatiin kiinni. Onnistuneen kiinnioton jälkeen eläin vapautettiin takaisin luontoon.

Hälytyksen kiikkiin jääneestä jäniksestä tekivät maauimalassa korjaustöitä tekemässä olleet työntekijät.

Turun kaupungin uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen sanoo, että eläinten joutuminen tyhjiin uima-altaisiin on harvinaista. Hänen mukaansa tämä on ensimmäinen kerta, kun hän kuulee tällaista tapahtuneen Turussa.

– Samppalinnassa isoon altaaseen on luiska ja rappuset, joten niitä pitkin eläimen pitäisi päästä altaasta itse pois. Toki voi olla, että jänis on mennyt pohjaa pitkin altaan syvenevään päähän, eikä ole päässyt sieltä enää takaisin matalaan päähän, jos altaan pohja on ollut liukas, Haapanen pohtii.