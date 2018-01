Viikon kuvat: Jäistä pelastaja, ikiaikainen kivi ja synnytysamme

Eija Eskola-Buri, Laitilan Sanomat PÄÄ KYLMÄNÄ PELASTUSTÖISSÄ. Kytämäjärvellä elettiin joulun jälkeen kauhun hetkiä, kun jäihin vajonnut laitilalaismies pelastui viime hetkillä. Manne Pärkö (kuvassa) ja Sakari Vainio hoitivat pelastusoperaation kylmän rauhallisesti, ja tarina sai onnellisen lopun. Kaksikko kuuli avantoon uponneen pilkkijän huudot kilometrin päähän. Läheisen mökin pihalta mukaan napatut alumiinitikkaat pelastivat viime hetkellä jo väsähtäneen jäihin pudonneen. Jäistä pelastettu mies on äärimmäisen kiitollinen pelastajilleen.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat KOREALAINEN TOSITEEVEE. Ville Maijala ystävineen sai yllättävän kutsun Etelä-Korean tosi-televisio-ohjelmaan. Nyt puhelin laulaa tervehdyksiä ja naimatarjouksia Koreasta, ja postissa kimchi-paketit odottavat noutajaa. Sarjassa korean kieltä osaava ulkomaalainen kutsuu kylään kavereitaan, jotka eivät ole aiemmin käyneet maassa. Ville Maijala, Sami Kapanen ja Vilppu Leppänen olivat Koreassa lapsuudenystävänsä Petri Kalliolan kutsusta. Vajaan viikon reissusta koostettiin neljä liki puolentoista tunnin jaksoa. – Kävisin mielelläni maassa toisenkin kerran, Ville Maijala sanoo.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat PÄIVÄ ILMAN MATIKKAA. Salon Moision koulun kahdeksasluokkalaiset maalasivat koulun käytävälle ison graffitityön. Sara Vidberg (vas.) ja Jenna Haapalainen keskittyivät suunnitelmassa kohtaan, jossa on aivot ja liekki. – Aivot tulessa matikan tunnilla, Vidberg sanaili. Matikan tunnille tyttöjen ei tosin tarvinnut osallistua, sillä koulupäivä täyttyi graffititaiteesta. Maalaus tehtiin koulurakennuksen 50-vuotisjuhlavuoteen liittyen. Kuusi metriä pitkä graffiti maalattiin graffititaiteilija Emilio Mäkipään ohjauksessa.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat NAULOJA, NIITTEJÄ JA LIIMAA. Antti Laitinen tekee Someron Kiiruun koulun rakennustyömaalla teostaan Salix Saprea. Uuden koulun pääaulaan sijoitettu teos on kaksiulotteiseksi muotoiltu raita, jonka Laitinen on taivuttanut seinälle. Naulauksen ja niittauksen jälkeen vuorossa on liimaus. Liimakerroksia tarvitaan useita, jotta 8,5-metrinen puu ei ala rapista. Työ on kansainvälisesti tunnetun taiteilijan ensimmäinen teos kotikaupunkiinsa Somerolle. Mukana on assistentti Juhani Saarikoski (ylhäällä).

Karoliina Markula, Loimaan Lehti KALKKIA PELLOILLE. Vampulan Kalkkitehtaalla on kolme kaivosta. Matkusjoen avolouhos on noin 60 metriä syvä, ja louhittava kiviaines jopa 1,6 miljardia vuotta vanhaa. Laadunohjaaja Jari Yli-Sipilä ja myyntipäällikkö Jan Drugge kertovat, että Nordkalkin Vampulan yksikössä valmistetaan maanparananuskalkkia. Sen avulla pyritään vähentämään maaperän happamuutta.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat PAKKANEN TOI JÄÄDYTYSTYÖT. Salon kaupungin liikuntapaikkojen hoitajat Juha Ruoho (edessä vas.) ja Jukka Oksanen jäädyttivät Halikon koulukeskuksen luistelukenttää tiistaina. Se valmistui luistelukuntoon perjantaina. Ensimmäiset kentät saatiin jo torstaina Salossa käyttöön.

Timo Jakonen, Turun Sanomat LASTEN AHDISTUKSEEN ETÄAPUA. Lasten mielenterveysongelmia yritetään estää etäohjelmilla, joista on jo hyviä kokemuksia. Etäneuvontaa kehitetään nyt ahdistuneiden lasten hoitoon. Masennus on tytöillä lisääntynyt. Nelivuotiaan Julia Rinteen äiti Jonna Rinne kertoo, että esimerkiksi aamuiset päiväkotiin lähdöt ovat helpottuneet Voimaperheet-ohjelman neuvojen avulla. Ohjelmia luotsaavan professori Andre Souranderin mielestä digitaalinen, vanhemmuutta tukeva ohjelma voitaisiin helposti toteuttaa koko maassa.

Eija Isotalo, Uudenkaupungin Sanomat UUSIA LIIKKEITÄ UUTEENKAUPUNKIIN. Kaupan puuttuminen keskustasta on ollut puheenaihe Uudessakaupungissa jo kuukausia. Nyt kauppa on vihdoin aukeamassa. Kaupunkilaiset saavat samaan yhteyteen myös kaksi uutta liikettä, kun Subway ja Silmäasema ovat avaamassa oviaan Koulukadulla.

Jari Laurikko, Turun Sanomat ILMAVAA AKROBATIAA. Sirkustaiteilija Johanna Kellomäen ilma-akrobatia vertikaalikankaalla on kaunista ja näyttävää. Sirkusharrastajien määrä on kymmenessä vuodessa lähes kolminkertaistunut, ja sirkusopettajista on suorastaan pulaa, samoin harjoitustiloista.

Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat PYTTY NOUSEE. HPK:n valmentaja Luca Chiappini ja kapteeni Chloe Collins pääsivät juhlistamaan Suomen Cupin mestaruutta Turun uudessa palloiluhallissa Kupittaalla viime lauantaina. Vastassa oli Lentopallo Kuusamo.

Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti ELÄVÄÄ MEHUA. Erilaiset mehut kuuluvat tärkeänä osana auralaisen Maj-Len Heikan elävän ravinnon ruokavalioon. Näistä mehuista löytyy muun muassa porkkanaa, parsaa ja varsiselleriä. Mausteena toimii hyvin vaikkapa inkivääri tai sitruuna. Ideana elävässä ravinnossa on, ettei mitään ei kuumenneta yli 42 asteen, ja kaikki on kasviperäistä.

Jari Laurikko, Turun Sanomat MUKAVUUTTA SYNNYTYKSEEN. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa voi tänä vuonna synnyttää lapsensa vedessä, jos raskaana oleva äiti niin haluaa ja soveltuu vesisynnytykseen. –Sitä kohti ollaan menossa. Tutkimusten mukaan vedessä avautumisvaiheessa olevat äidit tarvitsevat vähemmän kipulääkitystä, kertoo Tyksin synnytysosastolta osastonylilääkäri Kaarin Mäkikallio. Vesisynnytykset on mahdollista aloittaa laajamittaisesti keväällä. Tyksissä on kaksi ammetta, joissa synnyttäminen on mahdollista. Kätilö Jenni Falck (kuvassa) ei ole vielä itse ollut mukana synnytyksessä, joka tapahtuu ammeessa.

Jane Iltanen, Turun Sanomat TRAMPOLIINIPUISTO. Turkuun avautui joulukuun lopussa uusi trampoliinipuisto Trampolin Park. 20 minuutin hyppiminen vastaa tunnin juoksulenkkiä, sanoo yrityksen toimitusjohtaja, liikuntatieteiden maisteri Sami Joru. Petra Kaasinen (vas.) seuraa, kun Lotta Jansson hyppii.