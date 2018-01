Minkä sokea Reettakin jo näkee.

Työttömyyden nujertaminen ei siis ole sama asia kuin työttömien nujertaminen. Ja tämän toteamiseen tarvittiin oikein tutkimusprofessori... ei hyvää päivää! Miksi ei näiltä tutkijoilta kysytä jo lakeja laadittaessa, mitkä seuraukset tulevat olemaan? Sitä kutsutaan vaikuttavuusarvioinniksi. Yleensä Suomessa näin on toimittu aikaisemmin, on kysytty kaikenmaailman dosenteilta neuvoa, e n n e n kuin uusia lakeja sorvataan. Mikä on, että tutkimustieto ei enää kelpaa? Niemelä uskalsi sentään julkisuuden paineessa tulla ulos kertomaan totuuden, hyvä niin. Toivottavasti ulostulosta ei seuraa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimushankkeen torppaaminen ja tutkimusrahoituksen merkittävä leikkaus. Se olisi toki linjassa nykyisen höppänähallituksen toimien kanssa, heh!

