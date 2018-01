Toni Härkönen

Suomessa on tänään olemassa yksi media, jota tekevät ruskeat ihmiset muille ruskeille ihmisille. Koko Hubaralla on viesti niille, jotka ihmettelevät tai närkästyvät tästä. – Jos ei ole koskaan joutunut pohtimaan sellaista, mitä me ruskeat tytöt kohtaamme jatkuvasti, on aika etuoikeutetussa asemassa.