Kirkkokuntaa saa vaihtaa kuin aatteet on mun vaatteet

Arkkipiispa vaikee mutta eikö Jeesukselle saakaan soittaa 365/24/12 ajan.



Facebook onkin uusi uskonto tai jeesus-twitter.



Selityksiä löytyy ja tulee enemmän kuin Raamstussa on kirjaimia. Ehkä hän on uususkoinen ja vaeltaa kääntäen sypäpotilaita saattohotolaitoksissa ja on kuin Pietari paratiisin ovella.



Pietsrikaan ei päässyt legendojen mukaan paratiisiin kun ei ymmärtänyt mikä on avain tai siemen. Siellä Pietari kuvataiteiden mukaan on edelleen ovimikkona paratiisin ovella almuja keräten kuin kuihtuneita ja jäätyneitä tulppaaneita.



Jos pappisvirassa saisi mainetta, menestystä ja arvokkuutta ja rahaa ja viiniä ja seurasuhteita - silloin Paavo Väyrynen olisi jo ollut 40 vuotta katolisen kirkon kardinaali ja pyrkisi ekaa kertaa suomalaissyntyiseksi paaviksi.



