Tyks saa 2,6 miljoonaa euroa valtion tutkimusrahaa – suurin summa sydäntutkimukseen

Fakta

Suurimmat summat konsortioille

Konsortiohankkeet:

CARE-FIB-Consortium: Reducing andverse outcomes related to atrial fibrillation in patients undergoing cardiac procedures, dosentti Tuomas Kiviniemi, Tyksin sydänkeskus 70 000 euroa.

Ancestral enviromental exposures and offspring health – a multigenerational epidemiologic cohort study across three generations, akatemiaprofessori Olli Raitakari, Turun yliopiston sydäntutkimuskeskus 80 000 euroa.

Kliininen tutkimus:

Uudet kuvantamismenetelmät paljastavat piilevän tulehduksen MS-taudissa, dosentti Laura Airas, neurotoimialue 25 000 euroa

Uudet MRI-tekniikat eturauhassyövän tunnistamiseen ja luokitteluun: kehittämis- ja validaatiotutkimus, ylilääkäri Hannu Aronen, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus 21 000 euroa.

Vakavien mielenterveyshäiriöiden etiologia ja hoito (VAMI) -tutkimusohjelma, professori Jarmo Hietala, psykiatria 20 000 euroa

Varhainen mikrobisto ja probioottihoito: avain ei-tarttuvien tautien (allergia, krooniset tulehdussairaudet ja lihavuus) tunnistamiseen ja ehkäisyyn, lastentautiopin professori Erika Isolauri 27 000 euroa.

Akuutin keuhkovaurion uudet hoitomahdollisuudet, Turun yliopiston professori Sirpa Jalkanen 25 000 euroa.

Ihosyövän kasvun ja leviämisen mekanismit, ihotautiopin professori Veli-Matti Kähäri 25 000 euroa.

FinnBrain osatutkimus – pitkäaikaissairauksien kehittyminen viiteen ikävuoteen mennessä, LT Minna Lukkarinen 25 000 euroa.

Aivomuutokset Alzheimerin taudin riskiryhmissä, professori Juha Rinne, Pet-keskus 30 000 euroa.

Pre- ja perinataalisten riskitekijöiden vaikutus psyykkisten häiriöiden ja oirekokonaisuuksien kehitykseen, lastenpsykiatrian professori Andre Sourander 40 000 euroa.

Lapsuusajan lihavuutta ennustavat aivojen rakenteen ja toiminnan piirteet, LT Jetro Tuulari, psykiatria 20 000 euroa.

Palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus:

Eteisvärinä ja sydäntoimenpiteiden onnistuminen ja komplikaatiot, professori, toimialuejohtaja Juhani Airaksinen, sydänkeskus 25 000 euroa.

Lastenortopedisten sairauksien hoito, lastenkirurgian professori Ilkka Helenius 21 000 euroa.

Potilasohjauksen tuloksellisuuden arviointi, hoitotieteen professori Helena Leino-Kilpi 25 000 euroa.

Terveydenhuollon kehittäminen rekisteritiedon avulla, ehkäisevän terveydenhuollon professori, tutkimusylilääkäri Päivi Rautava 40 000 euroa.

Uni ja hengitys, dosentti Tarja Saaresranta, medisiininen toimialue/keuhkosairaudet 20 000 euroa.

Aggressiivisen potilaan hallintaan kehitettävän käyttäjälähtöisen intervention vaikuttavuuden arviointi, hoitotieteen professori Maritta Välimäki 25 000 euroa.

Perusterveydenhuollosta lähtöisin olevat hankkeet:

Yksilöllinen hoito, palvelut ja ympäristö ikääntyneen henkilön itsenäisen selviytymisen ja itsenäisyyden edistämiseksi, hoitotieteen professori Riitta Suhonen 20 000 euroa.