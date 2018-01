Sari Miettunen

Kahden yläkouluikäisen tytön erimielisyydet kärjistyivät fyysiseksi yhteenotoksi Turun Nummenpakan yläkoulussa maanantaina.

– Tapahtumapäivänä keskustelin uhrin huoltajan kanssa ja sovimme toimenpiteistä asian suhteen. Tiistaina aamulla otin yhteyttä poliisiin ja lastensuojeluun, ja poliisi myös kävi koululla, kertoo koulun rehtori Maarit Jalo.

Rehtori arvelee, että tyttöjen välisen konfliktin juuret ovat todennäköisesti muutaman viikon takaisissa tapahtumissa. Ennen joululomia toinen tytöistä kuvasi toista kännykällään salaa liikuntatunnin jälkeen.

Kuvat ovat päätyneet sosiaalisen median kanaviin muiden oppilaiden nähtäväksi. Koulu sai tiedon kuvaamisesta vasta maanantaisen yhteenoton jälkeen.

Jalo ei muista viisivuotisen rehtorinpestinsä aikana toista yhtä vakavaa tapausta.

– Yleensä välituntivalvonta pystyy rauhoittamaan tilanteet, jotka uhkaavat kuumeta liikaa.

Oppilaiden – lähinnä poikien – välisiä nahistelua tapahtuu usein 400 oppilaan yläkoulussa.

– Tästä tapauksesta tekee poikkeuksellisen se, että mukana on väkivaltaa. Sellaisen suhteen koulussa on nollatoleranssi, Maarit Jalo sanoo.

Jalo toivoo, että koulu saisi oppilaiden välisistä riitatilanteista tiedon tuoreeltaan, jotta vastaavalta vältyttäisiin.

Turun yläkouluista otetaan poliisiin yhteyttä kuukausittain, sanoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

– Tyypillisissä tilanteissa oppilas on loukkaantunut tai on tapahtunut salakuvausta kännykällä. Tässä tapauksessa kyse on molemmista, Jalonen kertoo.

Useimmiten poliisin tutkittaviksi annetut konfliktit menevät murrosiän kuohunnan ja lapsellisuuden piikkiin, ja ne annetaan puolin ja toisin anteeksi.

– Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, joten poliisikin voi vain puhutella häntä. Edessä ovat kuitenkin lastensuojelun toimet.

Jalonen kiittelee koulun ripeää toimintaa asiassa.

– Koulu on reagoinut aivan oikein, Jalonen sanoo.