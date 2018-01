Maatalousmuseo Sarka saa 30 000 euron lahjoituksen

Sarka ja Suomi

Ulkomailta tänne tullut ei pidä Suomea takapajulana, päinvastoin taitaa olla joidenkin suomalaisten käsitys, jota he pitävät tärkeänä kertoa kaikille. Muutaman kerran olen saanut ulkomailla suorastaan hävetä, kun jotkut suomalaiset mollaavat kotimaataan. Kannattaisi perehtyä puolueettomiin tutkimuksiin aiheesta, Tilastokeskus on koonnut niitä 100 kpl otsikolla Suomi maailman kärjessä.



Olen syntynyt maaseudulla 40-luvulla, joten Sarkassa käynti herättää mukavia muistoja. Sinne olen vienyt myös muualta tulleita vieraitanikin ja Viikki-halli antaa uuden aiheen käynnille. Hieno juttu Lähitapiola ja Olavi Ala-Nissilä, joka on tehnyt paljon töitä Sarkan eteen ja tekee jatkuvasti.

