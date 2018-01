Turun elintarviketyöntekijät vertaavat aktiivimallia vuoteen 1918

Herätys, os.144

Vuoden 1918 karmeisiin tapahtumiin löytyy varmasti useita syitä.



Käsitykseni mukaan silloin oli tilanne sellainen, että oman maan kansalaisia kuoli nälkään ja työn saanti oli kuin lottovoitto.



Tänä päivänä tilanne on sellainen, ettei kukaan kuole nälkään, meillä on katot pään päällä, sähköt, netit, kännykät, lämmin & puhdas vesi, terveydenhuolto jne.

Tämän päivän uutinen Varsinais-Suomesta kuului, että "Varsinais-Suomen ennuste: Pk-yrityksiin syntyy tuhansia työpaikkoja".

Telakka vetää, naapurissa autotehdas vetää. Eli, nyt työn välttämistä pidetään lottovoittona.



Kun tilanne on tämä, viittaus vuoden 1918 tapahtumiin on vähintäänkin mauton - silloin kyse saattoi olla selviytymisestä. Nyt kyse näyttää olevan siitä, kuinka selviytyä tekemättä töitä.



Hävetkää, os.144!

