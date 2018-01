Vast: Alko torin reunalle

Yhdyn ajatukseen. Ko.Alko ihan Raision keskustaan. Meillä on jo toinen Alko siellä Myllyssä. Kaikki Alkot on ns.sivussa keskustasta. Mut täytyyhän nyt monopoliliike Alkon tukee kallista K-Centterii, kun ko.liike on vähän syrjässä. Missä on moraali ja kilpailu.