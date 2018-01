Rami Nieminen

Keskusrikospoliisi tutkii Paraisilla viime lokakuussa tapahtunutta kerrostaloasunnon tulipaloa tappona. Teosta epäillään miestä, jonka nähtiin juoksevan ulos talosta palon syttymisen jälkeen. Palaneesta asunnosta löydettiin kuolleena parikymppinen paikkakuntalainen mies.

Rikos tapahtui perjantaina aamupäivällä 27. lokakuuta. Poliisin esitutkinnassa paljastui, että palo sytytettiin tahallaan. Tuli aiheutti asukkaan kuoleman.

Esitutkinnassa on tullut ilmi, että juuri ennen tulipalon havaitsemista Österbyntie 9 A:n rappukäytävästä juoksi ulos tunnistamaton mies. Hän oli pukeutunut tummiin vaatteisiin ja pään yli oli vedetty hupparin tai takin huppu. Hän on noin 180–185 cm pitkä ja hänellä oli selässään tumma reppu tai laukku.

Rikosylikomisario Markus Laine krp:stä kertoo, että tällä hetkellä poliisi epäilee paikalta juossutta miestä palon sytyttäjäksi. Muitakin tutkintalinjoja on käynnissä.

Vaikuttaa siltä, että tekijä ja uhri tunsivat toisensa. Laineen mukaan palo oli sytytetty asunnossa sisällä. Poliisi pitää ilmeisenä, että uhri oli päästänyt tekijän asuntoonsa. Laine kertoo, että uhrista löytyi tietoja poliisin tietokannasta. Hän ei kuitenkaan kommentoi, oliko tällä rikostaustaa.

– Tämä ei ollut mikään alamaailman juttu. Voidaan sanoa, että uhri oli ihan normaali kansalainen, Laine kuvailee.

Poliisi on kuulustellut useita henkilöitä epäiltyinä ja todistajina.

Laineen mukaan krp otettiin mukaan tutkintaan, koska esitutkinnan myötä alkoi näyttää siltä, että jutusta tulee pitkä ja työläs. Krp hoitaa juttua yhdessä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Hän luottaa, että yli kaksi kuukautta sitten tapahtuneesta rikoksesta löytyy vielä uusia ja ratkaisevia todisteita.

– Henkirikoksena tämä on vielä kohtuullisen tuore tapaus, Laine kommentoi.

Poliisi on kiinnostunut kaikista tapahtumaan ja epäiltyyn tekijään liittyvistä tiedoista.

Asiasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Keskusrikospoliisin puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 041 362 37 87 (arkisin kello 08–16) tai sähköpostilla rikosvihje.krp@poliisi.fi

