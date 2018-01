Salainenkin asia on pyrittävä otsikoimaan esityslistassa – oikeuskanslerin virasto huomautti Salon kaupunkia

Salo korjasi vain osan puutteista.

Aivan tarkasti kun lukee esityslistan tietoja oikeuskanslerinviraston ratkaisusta huomaa, että 18.2 ei pöytäkirjan toista puutteellista verkossa ollutta pykälää oltu korjattu. Päivämäärä on sulkeissa. Pykälä koski yksityishenkilön tekemää kantelua.



Tarkasti kun katsoo 6.2.2017 verkkopöytäkirjaa, ei kyseistä 35 pykälää ole vieläkään korjattu säädösten vaatimalle tasolle vielä tänään 8.1.2018.

Salo on luvannut parantaa tapansa, mutta nähtäväksi jää

korjaantuuko kyseinen puute.



Otsikko tasolla olisi riittänyt, että mainitaan Yksityishenkilön tekemä kantelu ja tietysti, että mihin on kanneltu ja maininta, että asia ei ole julkinen ja millä perusteella eli lain kohta millä perusteella asia salataan.



Nähtäväksi jää korjataanko virhe vai poistetaanko verkkopöytäkirja.

Salon viranhaltijoilla on nykyään periaatteellinen tapa korjata vain osa puutteista ja jätetään loput korjaamatta.

Näin on käynyt aikaisemmissakin kanteluissa.



Nyt kyseessä olleen kantelun johdosta myös medialla on vastaisuudessa toivottavasti entistä helpompaa seurata niin sanottujen salattujen asioiden käsittelyä edes otsikkotasolla.

