Myrsky pauhaa länsirannikolla – tuhansia koteja ilman sähköä

Aku-myrskyn tuulet ovat piiskanneet Suomen länsirannikkoa, jossa tuhansia koteja on ilman sähköä. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan hieman ennen kello yhtätoista koko maassa ilman sähköjä oli kaikkiaan noin 7 500 kotitaloutta.

Sähkökatkoksista suurin osa on maan länsiosassa. Aiemmin tykkylumen vuoksi laajoista sähkökatkoksista kärsineessä Kainuussa katkoksia oli enää reilut pari sataa.

Länsirannikolla myrsky on katkonut puita teille ja sähkölinjoille. Esimerkiksi Porissa pelastuslaitokselta kerrotaan, että puita on kaatunut jonkin verran teille, mutta vakavilta vahingoilta on toistaiseksi vältytty.

Myrsky liikkuu kohti pääkaupunkia

Ilmatieteen laitoksen mukaan Aku-myrsky etenee länsirannikolta Satakunnan ja Varsinais-Suomen yli kohti kaakkoa.

– Turun ja Tampereen välillä se on joskus ennen puoltayötä ja täällä pääkaupunkiseudulla, etelärannikolla, joskus puolenyön tienoilla. Se kestää kullakin paikalla noin 3–4 tuntia, päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoi STT:lle aiemmin illalla.

Myrsky alkaa hellittää ensin länsirannikolla yön pikkutunneilla, ja etelärannikolla viimeisimmät puuskat laantunevat aamukuuden aikoihin.

Maanantaina maan pohjoisimpiin osiin saapuu uusi matalapaine, joka tuo mukanaan tuntureilla myrskylukemiin yltäviä puuskia.