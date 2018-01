Turkulainen Aliisa Lundén joutui keskelle lumikaaosta Espanjassa

Heikki Kauhanen

Espanjan Madridiin vaihto-oppilaaksi mennyt turkulainen Aliisa Lundén on odottanut isäntäperheensä kanssa apua lumikaaoksen keskellä A6-moottoritiellä Espanjassa. Lunta on tiellä "vain" 20 senttimetriä, mutta espanjalaisille se on paljon. He eivät ole tottuneet ajamaan lumisella tiellä eikä espanjalaisissa autoissa käytetä talvirenkaita.

– Isäntäperheeni mukaan he ovat nähneet lunta vain kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana, Aliisa Lundén kertoo.

Aliisa on odotellut apua moottoritiellä jo 16 tunnin ajan. Hänen mukaansa myös useita ketjukolareita on sattunut. Ihmiset ovat pitäneet välillä autoja käynnissä, jotta pysyvät lämpimänä, mutta monilla on ongelmana polttoaineen vähyys.

Koska maassa ei ole aurauskalustoa, hätiin on pyydetty armeijan kalustoa. Sotilaat ja pelastushenkilökunta ovat raivanneet lunta auroilla ja jakaneet lumeen juuttuneille autoilijoille filttejä ja kuumia juomia. Jumissa on noin tuhat autoa.

Aliisa Lundén Aliisa vietti koko yön autossa moottoritiellä.