Influenssa vienyt tähän mennessä 13 sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Loka-marraskuun taitteesta eiliseen torstaihin mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu 68 A-influenssatapausta. Näistä sairaaloissa on hoidettu 13 potilasta. Heistä yksi on ollut lasten vuodeosastolla. Kaikkiaan influenssaan sairastuneet ovat olleet iältään neljästä kuukaudesta 97 vuoteen. Sairaanhoitopiirin mukaan varsinaista epidemiaa ei vielä ole, eikä kenenkään sairaus ole vaatinut teho-osastohoitoa. Vielä tänään perjantaina sairaalassa oli yksi A-influenssatapaus osastohoidossa aikuisten vuodeosastolla.