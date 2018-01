Viikon kuvat: Ötököitä kielellä, 25 kuormaa lunta ja balettilupaus

Jori Liimatainen, Turun Sanomat BALETTILUPAUS NAANTALISTA. Poikkeuksellinen lahjakkuus, jolla on kaikki balettitanssijalta vaadittavat ominaisuudet. Näin kuvailee 17-vuotiasta Marko Juuselaa hänen ensimmäinen baletinopettajansa Raija Lehmussaari. Ei ihme, että naantalilainen nuorukainen kutsuttiin opiskelemaan maineikkaaseen Vaganovan balettiakatemiaan Pietariin. Joulukuussa Juusela tanssi Mariinski-teatterissa Pähkinänsärkijän prinssin roolin.

Marianne Rovio, Loimaan Lehti 25 KUORMAA LUNTA HIIHTOKISOIHIN ORIPÄÄSSÄ. Oripäässä kisattiin uudenvuodenaattona Säästöpankkihiihdoissa. Kisat onnistuivat, kun vapaaehtoiset toivat 25 traktorikuormaa lunta Oripään lentokentän maastoista Kangastuvalle. Teemu Lehtilä, Väinö Rantala ja Lauri Onnela lämmittelivät kuitenkin ennen hiihtokisaa metsäjuoksun parissa.

Arto Kanerva, Laitilan Sanomat JUHLAVUODEN PÄÄTÖS LAITILASSA. Laitilan Suomi 100 -juhlavuoden päätösilotulitus oli komea ja keräsi monisatapäisen yleisön urheilukentän liepeille. Juhlapuheissa nousi esille alueen myönteinen kehitys. esimerkiksi autotehtaan tuotannon kasvu tuo alueelle hyvinvointia.

Riitta Salmi, Turun Sanomat YRITYSKAUPAT KASVUSSA. Paimiolainen Jonator on yksi sadoista viime vuonna omistajaa vaihtaneista yrityksistä. Nousukausi saattaa kirittää yrityskaupat tänä vuonna jopa kaikkien aikojen ennätykseen. Jonatorissa toimitusjohtaja ja puolet yhtiöstä omistanut Matti Luotonen (vas.) löysi jatkajan oman perheen piiristä, kun osittaisen sukupolvenvaihdoksen avulla uudeksi toimitusjohtajaksi ja pääomistajaksi ryhtyi vävy Mikko Mäkilä (oik.). Arviolta joka kymmenennessä Varsinais-Suomen vuosittaisessa yrityskaupassa on kyse sukupolvenvaihdoksesta. Heikki Puolamaa (keskellä) tarkastaa valmiin tuotteen kytkentöjä.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat TAIDE JA ELANTO SAMASTA SIVELTIMESTÄ. Harva kuvataiteilija hankkii elantonsa vain taidetta tekemällä. Tämän on kuitenkin ottanut tavoitteekseen salolaistaiteilija Ilona Niemi, joka on paitsi taiteilija myös tuore yrittäjä. – Kävin yrittäjyyskurssin ja perustin yrityksen. Taulujen myynnin lisäksi Niemi on listannut palveluita, joita hän voisi kuvataiteilijana myydä, esimerkiksi nopeasti syntyvien eläinmuotokuvien tekeminen ihmisistä. Niemi maalaa myös tilaustöitä. Tämä vielä keskeneräinen taulu päätyy turkulaiskotiin.

Manu Kärki, Somero-lehti UUDENVUODEN KOKKO SOMERNIEMEN KESÄTORILLA. Somerniemen torilla oli uudenvuoden kokko, ilotulitus ja usean sadan ihmisen yleisö. Somerniemen tori täytti kesällä 30 vuotta.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat LÄÄKIKSEEN MENTORIN OPASTAMANA. Tämän kevään abiturientit Leo Ojutkangas (vas.) ja Santeri Lempiäinen (kesk.) saivat omaksi mentorikseen lääketieteen opiskelija Susanna Sundellin. Sundell tremppaa kaksikkoa kohti pääsykokeita eli toimii korkeakoulumentorina. Kuvassa kolmikko tutustuu lääketieteellisen tiedekunnan opetusluokassa säilytettävään oikeaan luurankoon.

Ina Virtanen, Kunnallislehti LOMAKELIT TOIVAT HIIHTÄJÄT PAIMIOON. Alkutalven säät eivät ole hiihtäjiä hellineet, joten joulun välipäivät ja tammikuun alun vapaat ovat keränneet harrastajat jälleen hiihtoputkeen. Kiireisimpinä päivän Paimion Paipissa on suksittu jopa 2 000 - 3 000 kierrosta 700 metriä pitkässä tunnelissa. Piikkiöläinen Aaron Comas-Kivisaari sovitti sopivia monoja Kalle Perkonojan avustuksella keskiviikkona. Kyseessä oli Comas-Kivisaaren talven ensimmäinen hiihtoretki.

Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat HÖYRYVETURI KIINNOSTI JÄLLEEN UUDESSAKAUPUNGISSA. Höyryjuna keräsi runsaasti innokkaita kuvaajia Uudenkaupungin asemalle. Juna teki viime viikolla kaksi matkaa Turun ja Uudenkaupungin välillä. Höyryveturi Ukko-Pekan lisäksi Suomessa on myös toinen käyttökunnossa oleva höyryveturi, jonka omistaa VR. Ukko-Pekan omistaa yksityinen toimija, joka on myynyt viime aikoina useita höyryjunamatkoja myös Varsinais-Suomessa.

Jari Laurikko, Turun Sanomat TURUN UUSI PALLOILUHALLI AVASI VIHDOIN OVENSA. Sadat turkulaiset tutustuivat keskiviikkona Kupittaan uutuuteen. Väliverhoilla palloiluhalli pystytään jakamaan kolmeen yhtä suureen tilaan, joihin kaikkiin mahtuu täysikokoinen kenttä sisäpalloilulajeille. Kaikki alkaa olla valmista viikonlopun lentopallon Suomen cupia varten, joka on uuden hallin ensimmäinen koitos.

Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat LAITILASSA VAUHDIN HURMAA PIENOISKOOSSA. Laitilaan aukeaa sunnuntaina rc-autoille tarkoitettu rata. Radan ovat rakentaneet Vakka-Suomen urheiluautoilijat. Radan yhden kierroksen pituus on 40-45 metriä. Rc-kilpa-autot voivat yltää jopa yli 100 kilometria tunnissa vauhtiin. Rc-autot ovat radio-ohjattavia, yleensä sähkömoottorilla kulkevia pienoisautoja. Mikael Laiho (edessä) ja Juuso Nikusaari ohjaavat autoja radio-ohjaimilla, joissa on pieni ratti ja liipaisin kaasua ja jarrua varten.

Sari Holappa, Auranmaan Viikkolehti PYHÄJÄRVI TUTUKSI PELAAMALLA. Pyhäjärven suojeluyhdistys on tehnyt Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntajärvestä lautapelin, jota pelaamalla tulevat tutuiksi niin järven lintu- ja kalalajit kuin suojelutyökin. Pelin puuhamiehenä toiminut Pyhäjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Haavisto kertoo, ettei peli tule lainkaan myyntiin siihen saadun EU-rahoituksen vuoksi. Pelin saa kuitenkin omakseen jokainen yhdistyksen jäsen, ja henkilöjäseneksi pääsee kymmenen euron vuosimaksulla. Pyhäjärvipeliä kokoontuivat testaamaan Yläneelle Haavistojen pöydän ääreen Tapio Haavisto, Pinja Bergman, Ilona Kauramaa ja Julia Stenman.

Marttiina Sairanen, Turun Sanomat ELÄIN PALJASTAA POTILAAN TUNTEET. Eläinavusteisessa terapiassa etsitään piiloon mennyttä iloa, ehkäistään syrjäytymistä ja kuntoutetaan asiakkaita. Marialle hevosen koskettaminen helpottaa jopa konkreettista kivun tunnetta.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat MÄRKÄÄ HOMMAA KEMIÖNSAARESSA. Harvinaisen sateinen syksy ja talvi ovat hidastaneet esimerkiksi sähköverkon maakaapelointia. Kaivinkoneenkuljettaja Janne Tuttavainen asetteli betonisuojia kaapelin päälle keskiviikkona Kemiönsaaressa. Salossa satoi joulukuussa 94 millimetriä. Tuttavaisen mukaan Kvarnbölen työmaa on harvinaisen kuiva moniin muihin kohteisiin verrattuna.

Marttiina Sairanen, Turun Sanomat PIKKUINEN MY NAUVOSTA. My Blombergin oli ajateltu syntyvän tammikuun lopussa 2017, mutta hänpä otti varaslähdön elämään ja syntyi jo 8. joulukuuta 2016, lähes kaksi kuukautta ennen laskettua aikaansa. Vain päivää aiemmin hänen äitinsä Sandra Åberg oli lähtenyt kotoa Nauvosta Turkuun sairaalaan lapsiveden mentyä. Isä Daniel Blomberg ja äiti Sandra Åberg kuvaavat vuoden ikäistä tytärtään vauhdikkaaksi ja seuralliseksi. My itse ei vielä puhu – paitsi omia juttujaan omalla kielellään.

Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat TAIKURI ETENI KUNNIAKUJAA PITKIN SALOSSA. Korisliigan parhaan ja heikoimman joukkueen välinen tasoero oli juuri niin iso kuin ennakkoon saattoi odottaa. Salon Vilpas vei Uudenkaupungin Korihaita vastaan jo ensimmäiset neljä minuuttia ja 15 sekuntia poikkeuksellisen tylysti 16–0. Vilppaan pelintekijä Teemu Rannikko (keskellä) eteni kunniakujaa pitkin korintekoon kerta toisensa jälkeen. Lopputulos viime torstain ottelussa oli 101–71.