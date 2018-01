Toriparkista toinenkin valitus Turun hallinto-oikeuteen

Onneton Turku

Turussa ei onnistu mikään. Syy tähän on tietysti valitukset, mutta valitukset aiheutuvat huonoista päätöksistä. Toriparkki sentään rakennettaisiin teoriassa yksityisin varoin, mutta teatteri on kaupungin oma korjauskohde. Sorttamäen silta Hirvensaloon on myös kaupungin oma kohde, jota vastustetaan ja joka tulee maksamaan maltaita. Siltaa markkinoidaan "varasiltana".

Jotenkin vaikuttaa siltä, että Turussa ollan toteuttamassa minkälaisia projekteja tahansa kunhan budjetista saadaan pois mahdollisimman paljon rahaa. Nämä turhan rakentajat pyrkivät pitämään huolen, ettei raha riitä sosiaalimenoihin.

