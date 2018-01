Marraskuussa kuvattu dagerrotyyppi esillä Turun pääkirjastossa

Viime marraskuun 3. päivä valokuvaaja Jalo Porkkala otti dagerrotypia-menetelmällä valokuvan samasta kohdasta kuin piirilääkäri Henrik Cajander tasan 175 vuotta aiemmin. Nyt Porkkalan kuva on esillä Turun pääkirjastossa.

Vuodelta 1842 oleva dagerrotyyppi on Suomen vanhin tunnettu valokuva. Kuva on otettu Turussa Uudenmaankatu 8:n kohdalla. Porkkalan ja Cajanderin otoksien maisemaa voi vertailla, sillä kopio Cajanderin valokuvasta on mukana kuvista kertovassa infotaulussa. Turun museokeskuksen valokuvaaja Raakkel Närhi kertoo, että Porkkalan otos on esillä vain kaksi viikkoa, sillä se on matkalla Valokuvataiteen museon konservaattorien käsittelyyn. Kuva suojataan muun muassa lasilevyllä, jotta sen hapettuminen ei jatkuisi.

– Kun pääsee näkemään tuoreen dagerrotyypin, voi huomata miten kirkas se on verrattuna vanhoihin kuviin, sillä se ei ole vielä hapettunut niin paljon.

Porkkalan uusi dagerrotyyppi on esillä 5.–18.1.