Yhteiskuntapalvelua

Kun nuoret tuhrivat ja rikkovat Turun julkista kalustoa tarvikkeita, kiinteistöjä - he itse vievät itseltään rahaa Turun kaupungin nuorisotyön kehittämisestä.



Kukin ollut nuori aikoinaan. Ei se silti oikeuta että omat lapset tekevät ilkivaltaa.



On kaikenlaista aktiviteettia ja nuorilta on kysytty "mitä haluat?". Turun kaupunki mielestäni pyrkii tekemään juuri niin kuin nuoriso haluaa ja toivoo.



On graffktiseiniä ja liikuntapaikkoja, on leffoja on ilmaiskonsertteja, on tapahtumia, on terveysjuttuja - kertokaa, nuoret! Mitä haluatte!



Päähänpisto ei ole selitys!

