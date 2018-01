Turun yliopisto mukana turvapaikanhakijoiden mielenterveyden edistämisen hankkeessa

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on mukana eurooppalaisessa tutkimuskonsortiossa, joka edistää turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä.

Euroopan unioni on myöntänyt liki kolmen miljoonan euron rahoituksen eurooppalaiselle tutkimuskonsortiolle, joka testaa maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämän itseapuohjelman tehokkuutta mielenterveyden edistämisessä. Turun yliopiston hoitotieteen laitos vastaa konsortiossa Suomen osuudesta.

On arvioitu, että jopa puolet turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sairastaa mielenterveyshäiriötä, tiedottaa Turun yliopisto. Monissa Euroopan maissa, Suomi mukaan lukien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden tukemiseen keskittyneiden palveluiden saatavuus on rajallinen. EU:n myöntämällä, 2,9 miljoonan euron Horizon2020-rahoituksella pyritään parantamaan tilannetta.

Rahoitus on myönnetty Refugee Emergency: DEFining and Implementing Novel Evidence-based psychosocial interventions -hankkeelle, joka keskittyy pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn Euroopassa.

Hanketta koordinoi Veronan yliopisto Italiassa. Suomen osuudesta vastaa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Maritta Välimäki työryhmineen.

Vuosien 2018–2020 aikana hankkeessa testataan, onko Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemiseksi suunniteltu itseapuohjelma tehokas menetelmä ehkäisemään mielenterveysongelmien puhkeamista.

Testaus toteutetaan Suomen lisäksi Iso-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Saksassa ja Turkissa. Partnerina hankkeessa on WHO:n lisäksi Tanskan Punainen Risti.

– Suhtautuminen hankkeeseen on ollut vastaanottokeskuksissa alustavasti hyvin myönteistä. Tarve turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden tukemiseksi nähdään tärkeänä asiana, tutkimuksesta vastaava professori Maritta Välimäki kertoo tiedotteessa.