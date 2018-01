Turun yliopisto kutsuu Varsinais-Suomen matkailuteollisuuden vauhdittajat yhteen

Turun yliopisto kutsuu Varsinais-Suomen matkailualalla toimivat ja sen vauhdittamisesta kiinnostuneet yhteen miettimään yhteistyön mahdollisuuksia. Kutsun taustalla on havainto siitä, että meri-, auto- ja bioteollisuus ovat vetäneet Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen, mutta matkailun saralla alueen koko potentiaalia ei vielä ole hyödynnetty.

Suomi kiinnostaa kansainvälisiä matkailijoita nyt enemmän kuin koskaan ennen. Tammi-syyskuun aikana ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet koko maassa 15 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 16 prosenttia.

– Meillä Varsinais-Suomessa on kaupunkikulttuuria ja maailman kaunein saaristo, jonka vetovoima on varmasti omaa luokkaansa. Mutta se ei riitä, koska edelleen esimerkiksi saavutettavuudessa, elämyksellisyydessä ja ostamisen helppoudessa on paljon kehitettävää, Turun yliopiston tutkijatohtori Juulia Räikkönen kertoo.