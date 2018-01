Lieväkin kilpirauhasen häiriö voi olla haitallinen

Herätys, kilpirauhasen sairaudet tulee osata hoitaa!

Nyt on vihdoin aika kiinnittää huomiota kilpirauhassairauksien merkitykseen. Pitää päivittää lääkäreiden osaaminen Hypotyreoosin diagnosointiin ja hoitamiseen. Sairaus, joka pahimmillaan invalidisoi ihmisen, ei todellakaan ansaitse vähättelyä. On aivan pöyristyttävää, miten huonoa hoitoa hypotyreoosipotilaat saavat jos saavat sitä lainkaan. Vaikka on tiedossa, että hoitamattomana ja huonolla hoitovasteella olevilla potilailla on runsaasti vajaatoiminnasta johtuvia oheissairauksia niin niitä ei joko osata yhdistää tai vaan vähätellään niiden osuutta ko sairauden yhteydessä. Jos ko sairaus on julkisen sairaanhoidon hoidettavaksi määritelty, pitää siellä toimivat lääkärit myös kouluttaa uudelleen niin, että nykyinen heitteillejättö ja hoitamattomuus näiden monioireisten potilaiden kohdalla ei enää pääse jatkumaan. Ainoastaan sillä tavalla saadaan loppumaan valtavien potilasmäärien kärsimys.

