Juhlapyhät, lakko ja uudet älypuhelimet työllistävät pankin asiakaspalvelua

Vuodenvaihteen pyhät ja viimeviikkoinen rahoitusalan lakko ovat näkyneet tänään ainakin Nordean asiakaspalvelussa vilkkaana kysyntänä. Turun Kauppatorin Nordean edustalla ilmiö näkyi tiistaiaamuna jonona.

– Kysyntä on vilkkaampaa kuin arkisin yleensä. 2. tammikuuta on yleensäkin vilkas päivä, mutta lakolla on varmasti oma vaikutuksensa, Lounais-Suomen Nordean aluejohtaja Miikka Salminen kertoo.

Hänen mukaansa puhelin- ja chat-palveluissa autetaan nyt asiakkaita esimerkiksi mobiilisovellusten asennuksessa, sillä monen joulupaketista on kuoriutunut älypuhelin. Asiakaspalvelua ovat tiistaina työllistäneet myös mobiiliverkkopankin kirjautumisongelmat.

Rahoitusalan työriidan sovittelu jatkui tänään puolilta päivin. Jos sopua ei löydy, alkaa alalla torstaina jo toinen kaksipäiväinen työnseisaus. Se sulkisi jälleen useiden pankkien konttorit ylihuomenna.

Salmisen mukaan Nordean Turun seudun noin 120 000 asiakkaasta pari prosenttia käyttää konttoripalveluita säännöllisesti tai jopa päivittäin. He nostavat rahaa ja maksavat laskuja, ja ovat pääosin iäkkäitä asiakkaita.

Viime viikon lakon aikana esimerkiksi Nordean puhelin- ja chat-palveluita pidettiin auki esimiesvoimin.

– Samaan pyritään tällä viikolla, jos lakko tulee. Täysin normaalisti palveluita ei tietenkään pystytä hoitamaan, Salminen sanoo.