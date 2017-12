Salossa iso putkivuoto Tehdaskadulla – vedenjakelussa häiriöitä keskustan alueella

Salossa Tehdaskadulla on tapahtunut iso putkivuoto sunnuntaina aamukymmenen aikaan. Vuotopaikka on vanhan Salon puhelinlaitoksen kohdalla. Tehdaskatu on katkaistu liikenteeltä vuodon vuoksi, koska alikulku on täynnä vettä.

Koska rikkoutunut putki on vesijohdon runkoputki, vuoto aiheuttaa häiriöitä vedenjakelussa koko Salon keskustan alueella.

Salon kaupunki kirjoittaa Facebook-sivuilleen laittamassaan tiedotteessa, että "päivystäjät työssä, älkää turhaan soitelko". Kaupunki myös pyytää välttämään ajoa Tehdaskadulla.

Päivystävän palomestarin mukaan voi olla mahdollista, että putkirikon on aiheuttanut sateiden pehmittämä savinen maa, joka on liikkuessaan rikkonut putken.

Väliaikainen vesijakelupiste on Kulttuurikeskus Villin pihalla osoitteessa Vähäsillankatu 9.