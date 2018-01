Vast: totta kai

Totta puhut Eskoseni. Tästähän on ympäri tätä hölmölää hyviä esimerkkejä. Keskustan kaupat kuolee, tai muuttaa näihin jättikomplekseihin suuren rahan toivossa. Muutaman vuoden kuluttua niillä on lankut naulattuna ristiin ovilla, kun kultakaivos olikin talvivaaran multakaivos ja konkka vei loputkin unelmat. Vuokrat ovat erittäin kalliit, sopimuksista et pääse eroon muutoin, kuin konkan kautta sopimuskaudella.