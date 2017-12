Aura ja Marttila Turun eläinhoitolan sopimuskuntiin

Auran ja Marttilan kunnat ovat liittyneet Turun kaupungin eläinhoitolan sopimuskuntiin, Turun kaupunki tiedottaa. Aloite sopimuksesta tuli Aurasta ja Marttilasta.

Jatkossa kunnat ostavat irrallaan tavatun ja talteen otetun lemmikkieläimen tilapäisen hoidon Turun kaupungin eläinhoitolalta. Näin ollen eläinhoitola palvelee jatkossa Turun lisäksi 16 kuntaa.

Kaupunki muistuttaa, että eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen ja muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Lisäksi talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan. Tämän jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Ennen Auraa ja Marttilaa Turulla on jo sopimukset Kaarinan, Kustavin, Liedon, Maskun, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Sauvon, Taivassalon ja Vehmaan kanssa.

Turun eläinhoitola sijaitsee osoitteessa Vanha Tampereentie 229, 20380 Turku. Siellä on tilat muun muassa koirille, kissoille ja muille pienikokoisille seura- ja harrastuseläimille.