Talossa on johtava rehtori vai onko?

Kiusattu ja parjattu opettaja - jakautuneet oppilaat - hämmentyneet kolleegat



Vain jutussa lainattu "äiti" on ajan tasalla:

"– Joka ikisen aikuisen, joka tähän soppaan on lusikkansa pistänyt, pitäisi lopettaa toistensa syyttely. Nyt pitää ajatella näitä nuoria ja miltä heistä tuntuu. Jos aikuiset olisivat pystyneet hoitamaan asian järkevästi, niin kuin se tällaisessa hankalassa tilanteessa tulee hoitaa, nämä nuoret olisivat edelleen toteuttamassa musikaalia aikuisten riidoista huolimatta"



Rehtorille - juna meni jo.

Yrityspuolella jos asiakkaat ja kaikki muutkin osapuolet ovat noin pihalla" seuraava juna on maitojuna.



