Turkulaisen kirjastonhoitajan Facebook-kirjoitus nosti raivon – päällikkö päätti ryhtyä "tarvittaviin toimenpiteisiin"

En vastusta mutta onhan kirjastoissa paljon roskaa ja varsin vähän hyvää luettavaa - mutta eiköhän se ole sama kaikkialla. Eräässä mielessä on hyvä tietää mitä laitapuoli aattelee ettei tuu yllätyksenä - aika monikin joka kuljeskelee tieteentekijän tai tutkijan viitta harteilla on pihalla kuin fasaani. Vaikka onhan se loukkaus fasaaneja kohtaan oikeastaan. Pihallahan ne kuuluukin olla...höh...



Eipä silti, naisten asema yhteiskunnassa - vaikkakin alistettuina on monimutkaisempi kuin luulisikaan. Peruspiirre on se että naisen asemaa ei ainakaan noin vain voi tarkastella mies eikä nainen koska siinä on aina oma peltikarjaeläin ojassa... Parempi ottaa etäisyyttä jos ei satu olemaan huomionkipeä tms. Toisaalta naisen ja miehen asema vaatisi kehitystä parempaan esimerkkinä nyt vaikkapa mediassa tapahtuva jatkuva esineellistäminen ja tarkoituksettomuuden ihannointi.

