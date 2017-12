Itävallan mestari Turun Metsänkävijöihin

Itävallan maajoukkuesuunnistaja Robert Merl siirtyy ensi kaudeksi Turun Metsänkävijöihin. 26-vuotias Merl on tähän saakka edustanut norjalaista Lillomarkaa.

Hän odottaa innolla uusia haasteita Suomessa ja suomalaisessa viestijoukkueessa.

– Olen suunnistanut paljon Ruotsissa ja Norjassa, jossa olen edustanut oslolaista seuraa. Nyt olen iloinen voidessani tehdä töitä uuden seuran kanssa. Uskon ottavani tällä ratkaisulla askeleita kohti maailman huippua, Merl kertoo.

Merl kertoo henkilökohtaisiksi tavoitteikseen päästä TuMen kanssa Jukolassa ja Tiomilassa top3:een ja MM-kisoissa top10:een.

– TuMe on hieno joukkue ja siellä on paljon tietoa, miten näihin tavoitteisiin voi päästä, Merl jatkaa.

Merl on nuorten maailmanmestari keskimatkalta ja sijoittunut sen jälkeen tasaisen hyvin aikuisten arvokisoissa. Aikuisten MM-kisoista hänen paras saavutuksensa on seitsemäs sija sprintissä. Hän on myös tämän vuoden Itävallan mestari pitkältä matkalta.

– Merl on kova vahvistus seuralle. Uskon, että seura saa hänestä tulevaisuudessa huipputekijän ratkaisuosuuksille, manageri Juha Suntila toteaa.

Suntilalla ja valmennuspäällikkö Juha Tainilla on vahva visio, että TuMen organisaatio pystyy auttamaan häntä urallaan eteenpäin maailman huipulle.