Kotiruokaa ja perusmakuja

– Olen ammatiltani ravintolakokki ja olen ollut aikaisemmin töissä niin baarissa, a la carte -ravintolassa kuin suurtalouskeittiössäkin. Katselin sitten kesällä avoimia työpaikkoja ja huomasin, että tälle paikalle haettiin yrittäjää, niinpä päätin lähteä yrittäjäksi. Oikeastaan viikko siitä kun näin ilmoituksen, minulla oli jo oma yritys. Olen vähän tällainen nopea liikkeissäni, nuori yrittäjä nauraa.

Kahvilan paikalla on aina, jo useita kymmeniä vuosia sijainnut joko baari tai kahvila. Niinimaa kertoo, että asiakkainakin käy paljon ihmisiä, jotka ovat käyneet paikassa joko lounaalla tai kahvilla vuosien ajan. Itse asiassa yhden tällaisen vakioasiakkaan näyttelykin tilassa järjestettiin ennen joulua.

– Minuun otti yhteyttä taiteilija Simo Helenius, joka kertoi käyneensä tässä kahvilla jo viidenkymmenen vuoden ajan. Hän kysyi, josko saisi järjestää tilassa näyttelyn, ja toki suostuin, Niinimaa kertoo.

Paikan historiasta kertoo myös koko yhden seinän suuruinen Nikolai Kaarion tekemä seinämaalaus. Maalaus on suojeltu, ja vaikka Niinimaa muuten teki kahvilassaan pintaremontin ennen yrityksensä avaamista, maalaus täytyi jättää paikoilleen.

Riitta Salmi Nakkikeitto oli lämmittävä ja maukas pakkaspäivän lounas.

JN´s Cafe on kahvilana avoinna arkisin yhdeksästä viiteen ja aukioloaikojen puitteissa sieltä saa aina myös ruokaa.

– Toasteja, panineja ja uuniperunoita meillä on aina. Uuniperunoita varsinkin menee hyvin, Niinimaa kertoo.

Varsinainen lounasaika paikassa on yhdestätoista kahteen, ja tuolloin tarjolla on yksi lämminruokavaihtoehto sekä keittolounasvaihtoehto. Lisukkeena on aina myös salaattipöytä sekä kahvi jälkiruokineen. Lounaasta voi valita ruuakseen joko koko lounaan, vaihtoehdon, mihin kuuluu keitto ja salaatti, tai pelkkä keitto. Kahvi ja jälkiruoka kuuluvat kaikkiin vaihtoehtoihin.

Niinimaa kertoo, että lounasruuissa hän haluaa panostaa perinteisiin kotiruokiin sekä perusmakuihin. Haastattelupäivänä esimerkiksi ruuaksi oli nakkikeittoa sekä riisiä ja kanakastiketta.

– Meillä on paljon kastikeruokia, kiusauksia ja esimerkiksi lihapullia, Niinimaa kertoo.

Muutaman kuukauden aukiolon perusteella hän on myös huomannut jo muutaman hittiruuan, joista selvästi tykätään.

– Kyllä ne ovat lasagne ja lohikeitto, Niinimaa sanoo.

Perjantaisin on usein lounaalla tarjolla myös jotain ekstraa.

– Esimerkiksi savuporokeittoa ja ylikypsää possua, Niinimaa kertoo.

Niinimaa pyörittää kahvilaa pääasiassa yksin. Hän valmistaa itse kaikki ruuat alusta asti ja on myös kassalla. Välillä kiireapulaisena on hänen äitinsä.

– Haluan tehdä kaikki itse alusta saakka, enkä käytä valmistuotteita, hän toteaa.

Niinimaa haluaa panostaa ruuissaan myös hyviin raaka-aineisiin.

– Mahdollisimman paljon läheltä tulevia tuotteita ja kesäisin kotimaisia kasviksia, hän kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.