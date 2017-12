Viikon kuvat: Vuoden kuvia meiltä ja koko maakunnasta

VAIN HETKI TALVEA. Talvesta on tulossa vähäluminen ja lyhyt, ennusti marttilalainen sääprofeetta Arto Ali-Eskola vuosi sitten vuoden vaihteessa. Hän ennakoi, että talven lumet hupenevat jo helmikuun lopussa. Sääprofeetta on ennustanut säätä 36 vuoden ajan.

TUHAT KÄSIPARIA TARVITAAN. Valmet Automotive käynnisti Mercedes-Benz GLC-katumaasturin sarjatuotannon Uudenkaupungin autotehtaalla helmikuussa. – GLC on Valmet Automotiven historian vaativin projekti. Henkilöstömme osaamisen ansiosta meillä on syytä uskoa, että yhteistyömme Daimler AG:n kanssa tulee jatkumaan vielä pitkään, toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kehui tuolloin. Valmet Automotive kertoi rekrytoivansa tämän vuoden aikana yli tuhat autonrakentajaa Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin tuotannon tarpeisiin.

Jori Liimatainen, Turun Sanomat

RUUHKAA TALVIUINNISSA. Elämysopas Tanja Laakso (keskellä) johdatti viime talvena naisia tutustumaan uusiin avantouintipaikkoihin Turun seudulla. – Talviuinti on suomalaisuutta parhaimmillaan, mutta parasta se on kavereiden kanssa. Tämä on sosiaalinen laji, kertoi Laakso. Tässä porukka tutustui Saukkorannan saunaan Turun Ruissalossa.