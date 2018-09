Trump ja hänen alaisensa kiirehtivät torjumaan Woodwardin kirjan väitteet

Ilkka Timonen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitänyt viime päiviin asti veteraanijournalisti Bob Woodwardia "reiluna miehenä", mutta ääni kellossa muuttui, kun hänen silmiinsä osui mitä Woodward on kirjoittanut hänestä tiistaina ilmestyneessä kirjassa Fear (pelko).

Woodward on haastatellut kirjaansa varten Trumpin lähipiiriä, jonka jäsenet esiintyvät kirjassa nimettöminä, hänellä on myös lähipiiristä vuodettuja kirjallisia lähteitä.

Kirjassa kuvataan Trumpin alaista Valkoista taloa kaoottiseksi paikaksi, "eläintarhaksi ilman muureja". Presidentillä on tapana nimitellä alaisiaan halventavilla nimityksillä, oikeusministeri Jeff Sessions on "pettäjä" ja "henkisesti jälkeenjäänyt", entinen kansliapäällikkö Reince Priebus puolestaan on "kuin pieni rotta".

Entistä turvallisuusneuvonantajaansa H.R. McMasteria Trump on puolestaan kuvannut "kuin oluenmyyjäksi".

Presidentti Trump on leimannut Woodwardin kirjan "vitsiksi".

– Woodwardin kirja on vitsi – jälleen yksi hyökkäys minua kohtaan hyökkäysten vyöryssä käyttäen nyt kumottuja nimettömiä lähteitä", hän tviittasi maanantaina.

Trumpin mukaan moni hänen alaisensa on jo tullut julkisuuteen sanoen heidän sanomakseen väitettyjä sitaatteja fiktioksi.

Trumpin kansliapäällikkö John Kelly on kiistänyt nimittäneensä Trumpia "idiootiksi". Puolustusministeri Jim Mattis taas on kiistänyt sanoneensa, että presidentin ymmärrys on "kuin viides- tai kuudesluokkalaisella".

Presidentti on nyt leimannut Woodwardin demokraattipuolueen käskyläiseksi sanoen aikovansa vielä itse kirjoittaa "oikean kirjan" siitä, mitä Valkoisessa talossa todella tapahtuu hänen aikanaan.

Woordward, 75, nousi kansainväliseen kuuluisuuteen yli 40 vuotta sitten paljastamalla niin sanotun Watergate-skandaalin, jonka seurauksena presidentti Richard Nixon joutui eroamaan.

Hän kuvaa kirjassaan Trumpin saavan tämän tästä raivopurkauksia ja tekevän impulsiivisia päätöksiä. Tämän seurauksena Trumpin alaiset ovat jatkuvasti varpaillaan peläten, että Trump saa aikaan yhdellä Twitter-viestillä kansallisen tai talouskriisin.

Woodward kertoo kirjassaan, kuinka puolustusministeri Mattis joutui selittämään presidentille, miksi Yhdysvallat maksaa vuodessa 3,5 miljardia dollaria siitä, että sillä on 28 000 sotilasta Etelä-Koreassa. Tällä estetään hänen mukaansa "Kolmas maailmansota".

Eräässä vaiheessa Trump kirjoitti tviittiä, jolla hän olisi kertonut valmistelevansa Etelä-Koreassa olevien sotilaiden perheenjäsenten vetämistä pois maasta, kertoi Woodward CBS-tv-kanavan haastattelussa.

– Tuolla hetkellä Pentagonin johdossa oli täysi hälytys päällä että 'Hyvä Jumala, yksi tviitti ja meillä on luotettavaa tietoa siitä, että pohjoiskorealaiset tulkitsevat tämän sellaiseksi, että välitön hyökkäys on tapahtumassa', hän kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Varapresidentti Mike Pence puolestaan kertoi CBS:lle, että Woodwardin kirja "osoittaa täydellisen väärinkäsityksen siitä, miten tämä Valkoinen talo toimii".

Woodward on valmistautunut siihen, että Valkoisen talon työntekijät nyt kiistävät sen, mitä he ovat hänelle sanoneet.

– Kyseessä on vain Washingtonin kiistämiskone, hän sanoi USA Today -lehden mukaan. Woodward sanoo, että Valkoisen talon työntekijät haluavat tällä tavalla turvata työpaikkansa ja säilyttää suhteet pomoonsa.