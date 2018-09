"Löfvenistä pääministeri ja Jimmie mukaan" – vaalitulos hämmensi Tukholmassa, jossa kaupunginosat äänestivät eri tavoin

Joonas Kuikka, Tukholma

Metro pysähtyy Hökarängenin lähiössä vasta lähellä linjan eteläistä päätepysäkkiä. Ensimmäisenä vastaan tulee valtava työmaa ja kasa kivimurskaa.

Hökarängen oli yksi ruotsidemokraattien vahvimmista tukialueista sunnuntain valtiopäivävaaleissa. Puolue keräsi siellä 18,6 prosenttia äänistä, kun Tukholmassa keskimäärin saalis oli 9,8 prosenttia. Muutaman kilometrin päässä Sköndalin lähiössä ruotsidemokraattien kannatus oli 19,3 prosenttia.

Miehet ovat kokoontuneet viettämään maanantaipäivää Hökarängenin torille. Peter Gustafsson on pukeutunut keltasiniseen paitaan.

– Hyvä vaalitulos, hän toteaa Lännen Medialle.

– Saamme muutoksen maahanmuuttoon, ja alamme pitää huolta lopuista.

Kungsholmenissa kävellyt Gitte Ahlsten haluaisi vaihtaa hallituksen porvareihin, mutta näkee vaalituloksen äärimmäisen hankalana. Hallituksesta tulee joka tapauksessa heikko.

"Ruotsin pitäisi olla kuin Suomi"

Miesten äänestyskäyttäytyminen jakautuu Stefan Löfvenin sosiaalidemokraattien ja Jimmie Åkessonin ruotsidemokraattien kesken. Gustafsson äänesti ruotsidemokraatteja.

– Stefan Löfvenistä tulee pääministeri, mutta hänen pitää ottaa Jimmie mukaan, Gustafsson sanoo.

Hänen mielestään Ruotsin pitäisi olla kuin Suomi. Suomessa perussuomalaiset otettiin hallitukseen. Ruotsin pitäisi myös tehdä puolustusliitto Suomen kanssa.

– Teillä on sotilaat, meillä on materiaali, Gustafsson sanoo.

Poliitikot tekevät kuitenkin mitä haluavat

Hökarängenissä Isabel Gonzales on pettynyt politiikkaan. Äänellä ei ole väliä, sillä poliitikot tekevät kuitenkin mitä haluavat. Gonzales hätkähtää, kun kuulee lähiön olevan ruotsidemokraattien vahvaa aluetta.

– Minusta ruotsidemokraatit ovat hulluja rasisteja. Äänestin sosiaalidemokraatteja, koska heillä on normaalit asenteet. Allianssi on todella aggressiivinen. He hyökkäävät kansan tahtoa vastaan, kun vaativat Löfvenin eroa.

Gonzales on hämmentynyt, että kaikki puhuivat vaalien alla vain maahanmuutosta. Maahanmuuttajat eivät ole tehneet hänen mukaansa mitään väärää.

– Miksei kukaan puhunut suurten yritysten vallasta tai siitä, miten Ruotsi vie aseita ulkomaille?

Gonzalesilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä Ruotsin politiikassa seuraavaksi tapahtuu tai kuinka hallitus saadaan muodostettua. Yhdelläkään ryhmittymällä ei ole enemmistöä.

Vaalitulos on niin ympäripyöreä, ettei ratkaisu synny sen perusteella. Ratkaisu syntyy kabineteissa, jos syntyy.

Kungsholmenissa porvarien tukijat pettyivät

Tukholman läntisen keskustan arvoalueella Kungsholmenissa maltillisen kokoomuksen kannatus oli vahvinta.

Vallanvaihdosta ei kuitenkaan ole takeita, ei ainakaan maltilliselle kokoomukselle mieluisasta vallanvaihdosta.

– Äärimmäisen vaikea tulos. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä tapahtuu. Kaikki on mahdollista, miettii Gitte Ahlsten.

Hän näkisi mieluiten maltillisten Ulf Kristerssonin pääministerinä, koska sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue eivät ole saaneet haluamiaan asioita ajettua hallituksessa.

– Allianssi saisi tuloksia aikaan, mutta hallitus on heikko joka tapauksessa, Ahlsten sanoo.

Hän vieroksuu ruotsidemokraattien nousua, mutta ymmärtää kuitenkin maailmanlaajuiset ilmiöt, joista nousu kumpuaa.

– Åkesson on hyvä puhuja, mutta hän yksinkertaistaa liikaa.

"Pitäisi edes keskustella ruotsidemokraattien kanssa"

Kungsholmilainen yrittäjä Lena Ekenryd pitää vaalitulosta huonona porvariallianssille ja muillekin.

– Stefan Löfven yrittää roikkua vallassa vain koska hän voi tehdä niin ja kaikki muut yrittävät hankkiutua hänestä eroon.

Sen näytöksen jälkeen onkin täysin auki, kuinka käy.

Ekenryd yllättyi ruotsidemokraattien odotettua matalammasta tuloksesta. Hänen mukaansa ei ole sananvapauden mukaista, että muut puolueet kiusaavat heitä vuodesta toiseen.

– Heidän pitäisi edes keskustella ruotsidemokraattien kanssa.

Rinkebyssä huimia lukuja sosiaalidemokraateille

Rinkebyn lähiössä eivät juhlineet ruotsidemokraatit, eivätkä itse asiassa mitkään muut puolueet kuin sosiaalidemokraatit.

Löfvenin puolue nappasi Rinkebystä järjestään yli 50 prosentin kannatuksen, joissain kortteleissa jopa yli 75 prosentin kannatuksen.

Koko Tukholma meni sosiaalidemokraateille 23,8 prosentin kannatuksella. Maltillinen kokoomus jäi 21,8 prosenttiin. Tulos oli kova pettymys porvareille.