Kommentti: Ruotsidemokraattien nousu voi jopa tuoda maahanmuuttomyönteisemmän hallituksen

Ruotsin vaalien lopputulos saattaa paradoksaalisesti johtaa juuri päinvastaiseen tulokseen kuin vaalien suurin voittaja Ruotsidemokraatit pyrki. Jos ja kun maan muut puolueet eivät halua antaa Ruotsidemokraateille vaa'ankielen – tai kuten Ruotsissa sanotaan – vaakamestarin roolia, siihen on käytännössä vain kaksi vaihtoehtoa.

Toinen on se, että Sosialidemokraatit ja Moderaatit tekevät historiallisen kompromissin ja muodostavat yhteisen hallituksen blokkirajojen yli. Niiden välinen juopa on kuitenkin yhä hämmästyttävän suuri, vaikkei maassa ole käyty koskaan edes sisällissotaa. Sen virkaa on saanut toimittaa muutama kuolonuhri Ådalissa 1931.

Toinen ja jopa todennäköisempi vaihtoehto on se, että Sosialidemokraatit jatkaa pääministeripuolueena ja lainaa siihen vastablokista vain pienen tilkkeen. Ruotsin keskusta kuuluu vaalien voittajiin ja olisi senkin vuoksi perusteltu kumppani. Puheenjohtaja ja porvarihallituksen entinen ministeri Annie Lööf tuli kyllä ennen vaaleja vannoneeksi uskollisuutta Moderaateille, mutta kerrankos lupauksista livetään.

Vaalikampanjan aikana ja osin sitä ennenkin Lööf on ottanut roolikseen olla Sverigedemokraattien väsymätön opponentti. Tämä kanavoi keskustalle kannatusta Moderaattien siltä laidalta, jota edellisen puheenjohtajan flirttailu Ruotsidemokraattien kanssa ei miellyttänyt. Liikkuvissa äänestäjissä on saattanut olla Ympäristöpuolueen väkeäkin. Sille ja Vasemmistopuolueelle Ruotsidemokraatit on ilmeisesti ollut liian ilmiselvä päävastustaja, jotta siitä olisi tullut vaaliteema. Ympäristö ja naisasia eivät nyt myyneet.

Sosialidemokraatit puolestaan on joutunut reagoimaan Ruotsidemokraattien suosion kasvuun myönnytyksillä maahanmuuton rajoittamiseksi ja korostamalla kuria ja järjestystä.

Kaiken tämän seurauksena Ruotsi saattaa saada vasemmiston ja keskiryhmien hallituksen, jossa maahanmuuttomyönteistä siipeä vahvistaa Lööfin aiempaa liberaalimpi keskusta. Tämän menestys saattaa rohkaista demareitakin pitämään tukevammin kiinni aiemmista perinteistään.

HANNU MIETTUNEN