Pyssymiehet iskivät Libyan öljy-yhtiön pääkonttoriin

Seppo Ylönen, Reuters

Libya on viimeiset vuodet ollut sotivien asejoukkioiden taistelutanner.

Maanantaina konflikti ulotti lonkeronsa Libyan öljy-yhtiön NOC.n pääkonttoriin Tripolissa. Joukko pyssymiehiä tunkeutui rakennukseen. Sen sisältä kuultiin useita räjähdyksiä, ja ulos kannettiin silminnäkijöiden mukaan useita haavoittuneita tai kuolleita.

Rakennuksen sisällä on kolme tai neljä pyssymiestä, sanoi NOC:n virkailija, jonka oli onnistunut paeta hyppäämällä ikkunasta. Virkailijan mukaan useita ihmisiä olisi ammuttu.

Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta ääri-islamilaiselle Isis-järjestölle uskollisuutta vannoneet ryhmät ovat olleet usein vastuussa vastaavista iskuista Tripolissa ja Libyan muissa kaupungeissa.

Libya on periaatteessa rikas öljymaa, mutta öljyntuotanto on ollut suurissa vaikeuksissa siitä saakka, kun Muammar Gaddafin hallinto kaadettiin vuonna 2011 ja maa ajautui poliittiseen kaaokseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Libyan valtion öljy-yhtiö NOC on pystynyt toimimaan, vaikka tuotantokatkoksia on ollut tämän tästä. Viime vuosi on paras pitkään aikaan. Öljyä pumpattiin noin miljoona barrelia päivässä.

Öljyntuotannon elpyminen johtui siitä, että kenraali Khalifa Haftarin johtama LNA-ryhmittymä lopetti Libyan keskiosissa sijaitsevien tärkeiden öljykenttien saarron hätistettyään kilpailevan ryhmittymän alueelta.

Libyassa on kaksi kilpailevaa parlamenttia ja kolme hallitusta.

Armeijoita ja aseryhmittymiä on satoja. Ne jakaantuvat klaaneittain, alueittain ja ideologialtaan. Ryhmistä löytyy militantteja islamilaisia, maltillisia länsimielisiä ja vanhakantaisia monarkisteja.

Isisin vahvaa aluetta on ollut Sirten kaupungin ympäristö. Pohjoinen rannikkokaupunki Sirte on Muammar Gaddafin synnyinkaupunki.

Tälle alueelle uskotaan tulleen Isisin taistelijoita myös Irakista ja Syyriasta, missä islamistijärjestö on menettänyt suurimman osan hallitsemistaan alueista.

Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Isisillä on nukkuvia soluja Libyan pohjoisosissa ja liikkuvia iskuryhmiä etelän autiomaassa.