The New York Timesissa anonyymina julkaistu presidentti Donald Trumpin hallinnon virkamiehen mielipidekirjoitus on saanut tavoittelemansa maksimaalisen huomion.

Yhdysvalloissa jatkuu kiivas arvuuttelu siitä, kuka on kirjoittanut tekstin. The New York Timesin mukaan kirjoittaja on "korkeassa asemassa työskentelevä henkilö".

Uutiskanava CNN muistuttaa, että lehti ei olisi julkaissut kirjoitusta nimettömänä kevyin perustein. Siksi on kaikki perusteet epäillä, että kirjoittaja ei ole keskitason virkamies vaan joku aivan Trumpin lähipiiristä – juuri siitä, josta yksi toisensa jälkeen on ilmoittanut, ettei ole kirjoittanut tekstiä.

Uutiskanava CNN:n mukaan asian kieltäneitä korkea-arvoisia virkamiehiä on jo parikymmentä, varapresidentti Mike Pencestä lähtien.

– Kirjoittajan pitäisi toimia kunniallisesti ja irtisanoutua, Pence kommentoi.

Pencen tiedottaja arvosteli lehteä ja sanoi, että Pence ei kirjoita mielipidekirjoituksia anonyymisti.

– Varapresidentti allekirjoittaa mielipidekirjoituksensa. The New York Timesin pitäisi hävetä ja niin myös pitäisi ihmisen, joka kirjoitti valheellisen, epäloogisen ja pelkurimaisen mielipidekirjoituksen. Meidän hallintomme on tällaisen amatöörimäisyyden yläpuolella, Pencen tiedottaja Jarrod Agen sanoi Twitterissä.

Kieltäytyjien joukkoon liittyi myös Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis. Pentagonin tiedottaja Dana White totesi lyhyesti:

– Se ei ollut hänen mielipidekirjoituksensa.

Myös ulkoministeri Mike Pompeo kielsi torstaina kirjoittaneensa kirjoitusta.

Pompeo, joka toimi aiemmin keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajana, kertoi toimittajille matkallaan Intian Delhissä, että hän ei ollut kirjoituksen takana.

– Jos se kuvaa tilannetta tarkkaan... sen (The New York Times) ei olisi pitänyt valita tyytymättömän, petollisen ja huonon ihmisen sanoja julkaistavakseen lehdessä, Pompeo sanoi.

The New York Times tietää kirjoittajan henkilöllisyyden ja pitää sen salaisena, koska muutoin virkamiehen työpaikka joutuisi vaakalaudalle.

Kirjoitus paljastaa useiden hallinnon edustajien toimivan presidentti Trumpia vastaan suojellakseen Yhdysvaltoja johtajaltaan.

Kirjoittaja toteaa hallinnon sisäisen vastarintaliikkeen toivovan Trumpin menestyvän presidenttinä mutta kokevansa velvollisuudekseen torjua presidentin haitallisimmat oikut.

Haitallisiksi kirjoittaja nimeää muun muassa Trumpin diktaattorien ja autoritääristen johtajien ihailun, hyökkäykset journalismia vastaan ja vapaakaupan vastaisen toiminnan.

Donald Trump itse kutsui anonyymia kirjoittajaa "pelkurimaiseksi" ja nosti esiin maanpetoksen mahdollisuuden.

Trump vaati The New York Timesia kertomaan kirjoittajan henkilöllisyyden hallinnolle kansallisen turvallisuuden vuoksi.