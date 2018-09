Homojen välinen seksi nyt sallittua Intiassa – ennen siitä saattoi joutua vankilaan jopa kymmeneksi vuodeksi

Pia Heikkilä

Seuran ja seksin kaipuu ajoi ennen delhiläisiä homoja rikkomaan lakia.

– Puistossa, yhden ison kiven takana yleensä ollaan yhdessä, kertoo ystäväni.

Kutsutaan häntä Jatinderiksi, sillä hän ei halua paljastaa oikeaa nimeään.

Homoseksuaalisuus on pitänyt salata Intiassa, koska siitä on voinut tähän asti saada vankeusrangaistuksen. Pahimmillaan vankilaan on joutunut kymmeneksi vuodeksi.

Nyt asiaan on tullut muutos: Intian korkein oikeus kumosi torstaina lain, joka kielsi homojen välisen seksin.

Laki oli periytynyt Britannian siirtomaa-ajalta eli se oli miltei 200 vuotta vanha. Homoseksi laillistettiin maassa jo toisen kerran, sillä sen kieltävä laki kumottiin jo vuonna 2009. Siitä tehtiin kuitenkin uudelleen rikos vuonna 2013.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Aktivistit epäilevät, että homolain kumoaminen ei muuta mitään Intiassa, ei ainakaan lähivuosina. Asenteiden muuttumiseen voi mennä vuosikymmeniä. Työpaikoilla, kouluissa ja yhteisöissä homoja syrjitään avoimesti.

Konservatiiviset hinduarvot ovat nousseet suosioon hindunationalismiin taipuvan valtapuolue BJP:n ansiosta. Arvojen ytimessä on heteropariskunnan muodostama perhe.

Monien vaikuttajahahmojen mukaan homoseksuaalisuus on iljettävä tauti, joka on parannettavissa. Intian suurimman osavaltion Uttar Pradeshin pääministerin Yogi Adityanathin mukaan se on yhteiskunnalle vaarallista ja vaarallista sekä tekee ihmisistä eläimiä. Joogaguru Baba Ramdev on puolestaan kutsunut homot luokseen parantumaan sairaudestaan.

Kun Jatinderin perhe alkoi etsiä vaimoa pojalle, hän joutui keksimään tekosyitä.

Lopulta hän muutti kotoaan toiseen kaupunkiin.

Korkeasti koulutettu mies häpeää yhä seksuaalisuuttaan, vaikka hän on tiennyt olevansa homo jo teini-iästä lähtien. Hän elää yksin.

– Jos naapurit saisivat tietää, että käyn puistossa seksiä hakemassa, niin skandaalihan siitä tulisi, Jatinder sanoo.

Kirjoittaja on Intiassa asuva vapaa toimittaja.