Brasilian kansallisaarteesta jäljellä enää hiiltynyt luuranko, tulipalo nieli 90 prosenttia kokoelmista

Katja Ihatsu

Brasilian kansallismuseon tulipalossa tuhoutui noin 90 prosenttia museon korvaamaattomista kokoelmista, arvioivat museovirkailijat tulipalon laannuttua. Heidän mukaansa tulipalo syttyi, koska museon ylläpito on ollut kehnoa rahoituksen vuosia jatkuneen leikkaamisen takia, kirjoittaa BBC.

Brasilian kulttuuriministeri Sergio Leitao arvioi Estado de S.Paulo -lehdelle, että palo sai alkunsa sähköviasta tai itsetehdystä paperisesta kuumailmapallosta, joka on laskeutunut rakennuksen katolle. kirjoittaa uutistoimisto Reuters. Pallot ovat Brasiliassa perinne ja aiheuttavat toistuvasti tulipaloja.

Virallista syttymisyytä ei vielä tiedetä. Epäselvää on myös, onko museo vakuutettu.

Rio de Janeirossa sijaitseva kansallismuseo syttyi tuleen sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Myöhään yöhön riehunut tulipalo tuhosi museon esineistön lähes kokonaan.

Museossa oli esillä yksi Amerikan laajimmista antropologisista ja luonnonhistoriallisista kokoelmista. Tulipalo nieli esimerkiksi 12 000 vuotta vanhan "Luzia"-naisen jäänteet ja dinosaurusten fossiileja.

200 vuotta vanhassa museossa oli yhteensä noin 20 miljoonaa esinettä.

Paikalliset ihmiset riensivät palopaikalle protestoimaan museon menetystä.

Rakennuksen edessä tyhjänä seisoneet vesipostit hidastivat palon sammuttamista. Kun palokunta saapui paikalle, heidän piti kääntyä hakemaan vettä läheisestä järvestä.

– Eilinen oli yksi urani surullisimmista päivistä, sanoi paikallinen palomestari Roberto Robadey.

Kaupunkilaiset raivostuivat arvostetun museon menetyksestä. Tieto siitä, ettei rakennuksessa ollut sprinklerijärjestelmää, lisäsi epätoivoa sen jälkeen, kun vahinko oli jo tapahtunut, kirjoittaa Reuters.

Protestoimaan tulleet riodejaneirolaiset pyrkivät maanantaina museon savuavan raunion edessä olevaan puistoon. Televisiokuvassa näkyi, että mellakkapoliisi suihkutti ensin kyynelkaasua protestoijia kohti, mutta antoi heidän myöhemmin tulla puistoon lähemmäs museota.

– Yhteisömme on hyvin tuohtunut. Me kaikki tiesimme, että rakennus on haavoittuva, sanoi Roberto Leher, Rio de Janeiron yliopistonrehtori.