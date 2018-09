Rami Nieminen

Argentiinan presidentti Mauricio Macri ilmoitti maanantaina, että liki puolet maan hallituksen ministereistä saa lähteä. Syynä potkuihin on maan vaikea taloustilanne, jonka myötä peson arvo on heikentynyt viime aikoina rajusti. Maan inflaatio on tänä vuonna karannut jo noin 30 prosenttiin.

Macri ei tarkentanut puheitaan, mutta uutistoimisto AP:n mukaan ainakin viisi ministeriötä ollaan sulauttamassa muihin virastoihin.

Ministerien vähentäminen on tuttua Suomessakin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antoi vuonna 2015 vaalilupauksen vähentää hallinnon määrää. Hallituksessa vähennettiinkin ministerien määrää kolmella verrattuna edelliseen ministeristöön. Säästölinja ei osoittautunut kovin kestäväksi, sillä salkkujen määrää on pikkuhiljaa lisätty. Nyt hallituksessa on 17 ministeriä, eli yhtä monta kuin Sipilän kritisoimassa viime hallituksessa oli.

Argentiinassa presidentti esitteli myös useita uusia vientiveroja. BBC:n mukaan ensi vuoden alusta lähtien ainakin maasta vietävälle soijalle asetetaan lisämaksuja. Argentiina on maailman suurin soijarehun ja soijaöljyn viejä.

Macrin mukaan vientiyritykset ovat hyötyneet maan valuutan halpenemisesta ja vaati niiltä isompia panostuksia maan hyvinvointiin.