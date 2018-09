Putinin lupaus eläkkeistä ei kelvannut venäläisille – mielenosoitukset jatkuivat eri puolilla maata

Seppo Ylönen, Reuters

Tuhannet ihmiset protestoivat sunnuntaina eri puolilla Venäjää hallituksen suunnitelmia nostaa eläkeikää. Moskovassa protestoijia oli yli 10 000.

Mielenosoituskulkueissa näkyi paljon kommunistipuolueen punalippuja. Moskovassa eräässä isossa lakanassa luki: "Emme luota Yhdistyneeseen Venäjään". Se on Venäjän valtapuolue.

Mielenosoitukset jatkuivat huolimatta presidentti Vladimir Putinin keskiviikkona antamasta lupauksesta pehmentää epäsuosittua eläkeuudistusta.

Venäjän hallituksen alkuperäisessä, kesäkuussa esitellyssä lakialoitteessa miesten eläkeikä nousisi 60 vuodesta 65 vuoteen ja naisten 55 vuodesta 63 vuoteen. Uudistus esiteltiin samana päivänä kun jalkapallon MM-kisat pyörähtivät käyntiin.

Vetoomus venäläisille

Putin tarjouksessa naisten eläkeikä nousisi vain 60 vuoteen. Ja naiset, joilla on kolme lasta tai enemmän, voisivat siirtyä eläkkeelle tätäkin varhemmin, Putin lupasi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Putin otti keskiviikkoja ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti vastuun eläkeremontista, jota hän kuvasi taloudelliseksi välttämättömyydeksi. Hän vetosi venäläisiin, jotta nämä ymmärtäisivät uudistuksen tarpeellisuuden.

Takavuosina Putin oli luvannut venäläisille, ettei eläkeikään kosketa.

Keskiviikkona Putin lupasi, että eläkeiän noston korvaukseksi eläkkeisiin tulee lisää ruplia. Tämän vuoden heinäkuussa venäläisten keskimääräinen eläke oli hallituksen tilastojen mukaan 13 339 ruplaa (170 euroa). Tämän vuoden lopussa se olisi jo 14 414 ruplaa (185 euroa).

Eläkeläiset yhä töissä

Venäläisten eläkkeet ovat sen verran pienet, että 12 miljoonaa eläkeläistä eli joka neljäs tekee jonkinlaista palkkatyötä.

Gallupien mukaan 90 prosenttia venäläisistä vastustaa eläkeiän nostoa.

Tutkimuslaitos Levadan mukaan Putinin henkilökohtainen suosio on laskenut kymmenen prosenttia sen jälkeen kun eläkeiän nosto esiteltiin. Suosioluku on silti yhä 70 prosentin huiteilla.

Venäjän miesten odotettavissa oleva elinikä on noussut, mutta se on WHO:n mukaan yhä vain 66 vuotta. Venäläisnaisten elinikäodote sitä vastoin on 77 vuotta.