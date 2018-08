Pommihyökkäyksen moskeijaa vastaan tehnyt mies tuomittiin vankeuteen Dresdenissä

Pommihyökkäyksen moskeijaa vastaan pari vuotta sitten tehnyt mies tuomittiin perjantaina lähes kymmeneksi vuodeksi vankeuteen Saksan Dresdenissä. Oikeudenkäynnin aikana syytetty on pyytänyt anteeksi imaamilta ja tämän perheeltä, jotka olivat hyökkäyksen aikana sisällä moskeijassa.

Mies käytti iskussa omatekoista pommia, joka vahingoitti moskeijan ovea. Kukaan ei loukkaantunut.

Samana päivänä eli 26. syyskuuta 2016 syytetty asetti kotitekoisen putkipommin konferenssikeskukseen, joka kärsi lieviä vahinkoja.

Oikeus tuomitsi miehen muun muassa murhan yrityksestä yhdeksäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankilaan.

Saksin osavaltion pääkaupunki Dresden on islaminvastaisen Pegida-liikkeen syntypaikka. Ylipäänsä Saksista on tullut äärioikeistolaisten mielenosoitusten keskuspaikka. Viimeksi mielenosoituksia on järjestetty Chemnitzissä.