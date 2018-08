EK: Trumpin uhittelu paluuta suurvaltapolitiikkaan

Johanna Jurkka

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) EU- ja kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen ei pidä presidentti Donald Trumpin uhkailua vetää Yhdysvallat pois Maailman kauppajärjestöstä WTO:sta kovin uskottavana.

– Tämä on nyt sitä uhkailua, mitä tässä on paljonkin nähty. En pidä Yhdysvaltain eroa todennäköisenä vaihtoehtona, Turtiainen sanoo.

Turtiainen arvioi, että kyse on Trumpille tyypillisestä uhittelevasta poliittisesta retoriikasta.

– Nyt on palattu suurvaltapolitiikan aikaan. Isot valtiot haluaisivat määrittää sääntöjä yksin, ilman kansainvälistä kauppajärjestöä. Pienille maille, kuten Suomelle, tämä on vaarallista kehitystä. Suomen tilanne on tietysti tavallista parempi, koska olemme mukana EU:ssa, Turtiainen sanoo.

Suomen ulkomaankaupan viennille ja tuonnille kauppajärjestö tarjoaa lähinnä turvaa, vakautta ja suojaa asettamalla kaupan osapuolet samalle viivalle.

Tällä kertaa Trumpin tarkoituksena osoittaa mahtia maailmankaupan mahtimaalle, Kiinalle.

– Se on selvää, että Yhdysvallat kipuilee Kiinan nousun kanssa ja haluaa kääntää globalisaation rattaita taaksepäin. He haluavat taistella sitä vastaan ja vahvistaa omaa asemaansa. Se on selkeä tavoite.

Turtiainen muistuttaa, että Trump suosii kahdenkeskisiä neuvotteluita. Siihen kuvioon jättikauppajärjestö soveltuu huonosti:

– Yhdysvallat on kahdenvälisissä neuvotteluissa suurena talousmahtina aina vahvimmillaan. WTO:ssa toiminta perustuu yksimielisyyteen, eikä Yhdysvallat kykene viemään omia etujaan voimakkaasti eteenpäin. Sekin on yksi turhautumisen aihe.

Vaikeaa Trumpin puheiden analysoimisesta on Turtiaisen mukaan tehnyt se, ettei Yhdysvaltain kauppapoliittisista aikeista voi täysin tietää. Selvyyttä ei ole myöskään siitä, haluaako Yhdysvallat uudistaa vai romuttaa vallitsevaa kansainvälisen kaupankäynnin järjestelmää.

– EU yrittää nyt pakottaa Yhdysvaltoja näyttämään korttinsa. USA:n on pakko reagoida EU:n ehdotuksiin uudistaa kauppajärjestöä. Todennäköisesti USA yrittää lamauttaa sitä.

WTO:n suunta alkaa hahmottua vasta nyt.

– Trump on ollut kauppapolitiikassa aina hyvin johdonmukainen. Nyt näkyy myös toiminnan tasolla se, mihin hän haluaa Yhdysvaltoja viedä. WTO on Yhdysvalloille selkeästi turhautumisen aihe, Turtiainen sanoo.