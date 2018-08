Maailma 9:09

Aasialaistaustaisten syrjintäkanne Harvardia vastaan sai oikeusministeriön tuen

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on ottanut kantaa Harvardin yliopistoa koskevaan aasialaisopiskelijoiden syrjintäkanteeseen, uutisoi New York Times . Harvard on haastettu oikeuteen vuonna 2014, koska sen on katsottu opiskelijavalinnoissaan syrjivän aasialaistaustaisia hakijoita verrattuna valkoisiin, mustiin ja latinohakijoihin.