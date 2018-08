Aasialaistaustaisten syrjintäkanne Harvardia vastaan sai oikeusministeriön tuen

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on ottanut kantaa Harvardin yliopistoa koskevaan aasialaisopiskelijoiden syrjintäkanteeseen, uutisoi New York Times. Harvard on haastettu oikeuteen vuonna 2014, koska sen on katsottu opiskelijavalinnoissaan syrjivän aasialaistaustaisia hakijoita verrattuna valkoisiin, mustiin ja latinohakijoihin.

Oikeusministeriön torstaina julkaisema lausunto tuki Harvardin haastaneiden aasialaisamerikkalaisten hakijoiden kantaa. Lausunnon mukaan Harvard ei ole pystynyt osoittamaan, ettei se syrji aasialaistaustaisia hakijoita. Ministeriön mukaan Harvard käyttää hakuprosesseissaan epämääräistä hakijoiden pisteytystä, joka vähentää aasialaisamerikkalaisten mahdollisuutta tulla valituksi.

Harvardin haastanut SFFA-järjestö luovutti aiemmin kesällä oikeudelle yliopiston sisäisen selvityksen, jonka mukaan aasialaistaustaisten opiskelijoiden osuus olisi 43 prosenttia, jos sisäänpääsy perustuisi pelkästään opintomenestykseen. Selvityksen tekemisen aikaan 2013 Harvardin opiskelijoista aasialaistaustaisia oli 19 prosenttia.

Harvard ilmoitti olevansa pettynyt oikeusministeriön julkilausumaan ja on tiukasti torjunut syrjintäsyytökset.

Oikeudenkäynti asiasta alkaa lokakuussa.