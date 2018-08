Saksassa kansallismielisten protestit jatkuneet rauhallisesti aiempaan verrattuna

Maailma 7:21

Afrikassa aseelliset konfliktit voineet johtaa jopa viiden miljoonan lapsen kuolemaan

Afrikassa jopa viisi miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta on voinut kuolla viime vuosikymmeninä aseellisten konfliktien seurauksena, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa. Tutkijoiden mukaan luku on selvästi aiempia arvioita suurempi. Valtaosa kuolleista on enintään 1-vuotiaita.